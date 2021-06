L’équipe de France féminine de rugby à VII a hérité du Canada, médaillé de bronze en 2016, lors de la phase de poules des Jeux de Tokyo (23 juillet – 8 août), selon les compositions des groupes annoncées lundi par World Rugby.

Les deux autres adversaires des Bleues dans la poule B sont les Fidji et le Brésil. Les Français, eux, ne sont pas qualifiés pour les JO, ayant échoué à obtenir l’ultime billet pour Tokyo, en finale du tournoi de repêchage de Monaco face à l’Irlande (28-19), le 20 juin.

Lors du tournoi féminin organisé du 29 au 31 juillet au Tokyo Stadium, les Australiennes, tenantes du titre, sont placées dans la poule C avec les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Les Néo-Zélandaises, médaillées d’argent en 2016 et championnes du monde en titre, figurent dans le groupe A avec la Russie, la Grande-Bretagne et le Kenya. A l’issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les quarts de finale.