Les équipes de France masculine et féminine de rugby à VII ont renoncé à participer à la saison 2021 du circuit mondial, ramené à deux étapes au Canada en septembre, en raison de législations différentes en matière de Covid-19 entre les deux pays.

« Les législations française et canadienne n’adoptant pas les mêmes conditions d’un schéma vaccinal complet, il est rendu impossible pour une partie des joueurs, des joueuses et des membres de l’encadrement d’entrer sur le territoire national canadien sans être soumis à une période de quarantaine », a expliqué la Fédération française de rugby dans un communiqué. La FFR ajoute « qu’une période de quarantaine n’est pas prévue dans le cadre de l’organisation du tournoi rendant impossible cette hypothèse alternative ». La Fédération française pointe également une « divergence de législations » qui concerne les personnes rétablies du coronavirus ayant reçu une seule dose de vaccin. L’équipe de France masculine avait eu à déplorer plusieurs cas positifs dans ses rangs en février, ce qui avait entraîné son forfait pour un tournoi à Madrid.

Mis sous cloche depuis depuis mars 2020 par la pandémie de Covid-19, le circuit mondial de rugby à VII doit reprendre ce mois-ci avec seulement deux étapes pour l’édition 2021, les 18 et 19 septembre à Vancouver ainsi que les 25 et 26 septembre à Edmonton. Sans les Françaises, médaillées d’argent lors des JO de Tokyo, les tournois se joueront seulement avec trois équipes – la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada – à moins qu’une autre sélection ne pallie ce forfait. Du côté des messieurs, il en reste onze en l’absence des Bleus. Des nations majeures comme la Nouvelle-Zélande, tenante du titre (messieurs et dames confondus), et l’Australie avaient déjà renoncé à participer tout comme les Fidjiens, sacrés champions olympiques pour la deuxième fois de suite cet été.

La saison 2020 avait été arrêtée à la suite de l’étape de Parramatta, près de Sydney (1er et 2 février 2020) pour les dames et après celle de Vancouver (7-8 mars 2020 au Canada) pour les messieurs en raison du contexte sanitaire.