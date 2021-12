Ce week-end se déroulait l’étape mondiale de rugby à 7 à Dubaï. Les femmes ont décroché une belle troisième place alors que les hommes ont fini au pied du podium.

Les Bleues ont, comme la semaine dernière pour le premier tournoi de la saison, décroché la troisième place. Après s’être inclinées de justesse (12-17) face aux fidjiennes pour leur dernier match de poule, les Françaises ont bien réagi en s’imposant facilement la Russie (28-5) en petite-finale.

Au terme d’un bon tournoi, les Bleus n’ont pas réussi à finir en beauté. Pour la deuxième étape du circuit mondial à Dubaï, la France s’est inclinée de justesse en demi-finale face à l’Afrique du Sud (19-12). Malheureusement à cause d’une mauvaise entame de match, ils n’ont pas pu décrocher la troisième place face à l’Argentine (21-38). Un tournoi encouragent tout de même pour l’équipe de France de Seven avec notamment la révélation du jeune toulousain, Nelson Epée auteur de six essais dans le tournoi.