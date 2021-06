L’Equipe de France masculine et féminine de Rugby à 7 participent au tournoi de Monaco dans le but de se qualifier pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une mission bien partie puisque les deux équipes sont déjà qualifiées en demi-finale.

Du côté des hommes, grâce à deux victoires,43/7 et 4/0 contre le Chili et la Jamaïque est déjà en demi-finale avant le dernier match de poule. Idem chez les femmes avec deux victoires, 49/0 et 47/0 contre Madagascar et la Colombie. Pour rappel, dans le tournoi masculin, seul le vainqueur sera à Tokyo cet été tandis que chez les femmes, il y a deux places disponibles.