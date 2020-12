Perpignan a dominé Oyonnax (20-10) dans le duel entre favoris de la Pro D2, vendredi en clôture de la 14e journée, et conservé de justesse la tête du classement à Vannes, 2e avec le même nombre de points.

Battu deux fois seulement, à Biarritz et par Béziers, l’Usap reste un solide leader (49 points, 13 matches joués), à égalité avec Vannes (49 pts, 14

matches), alors qu’Oyonnax reste 3e (40 pts), avec 12 matches joués. Perpignan en a fait deux fois plus qu’Oyonnax, dans son antre d’Aimé-Giral: deux essais à un, deux transformations à une, deux pénalités à une. Le score reflète donc parfaitement la main-mise des Catalans, y compris leur jeune buteur Melvyn Jaminet (21 ans), auteur de 50% des points de l’USAP. Le club de l’Ain a désormais deux revers au compteur, comme l’Usap, mais uniquement face à ses rivaux directs, Vannes à domicile et donc Perpignan vendredi, pour ce qui était sa première défaite à l’extérieur cette saison.

Mal parti contre Soyaux Angoulême, le mal-classé (15e) menant 13-5 à la pause, Vannes a été intraitable en deuxième période, au point d’infliger un 31-0 à ses adversaires pour finir à 36-13.

En milieu de tableau, Nevers (7e) et Béziers (8e), partaient favoris à domicile, face à Rouen (13e) et Carcassonne (12e), et n’ont pas fait dans le détail: les Nivernais ont réussi le carton de la soirée (40-13) alors que les Bitterrois ont été un peu plus cléments (28-17).

Mont-de-Marsan (14e) a enchaîné un troisième match sans défaite aux dépens de Provence Rugby, battu 21-15, qui ne perd qu’une place (6e). Quant à la lanterne rouge, Valence-Romans (16e), son cauchemar continue puisqu’elle a chuté à Aurillac (9e).

Grenoble avait subi jeudi sa septième défaite de la saison, à domicile face à Biarritz (18-14). Pendant ce temps, Colomiers perdait à Montauban (16-13) grâce à un essai du 2e ligne montalbanais Utu Maninoa.

Les choses vont se corser pour l’USAP et Oyonnax. Ils enchaîneront dès mardi par des matches en retard contre d’autres candidats à la phase finale : Perpignan se rendra à Colomiers (5e) et Oyonnax recevra Biarritz (4e).

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Perpignan 49 13 11 0 2 345 174 171 5

2. Vannes 49 14 11 1 2 328 236 92 3

3. Oyonnax 40 12 9 1 2 305 231 74 2

4. Biarritz 35 12 7 2 3 254 206 48 3

5. Colomiers 34 12 7 1 4 256 199 57 4

6. Provence Rugby 32 13 7 2 4 273 264 9 0

7. Nevers 32 14 6 0 8 352 299 53 8

8. Béziers 31 14 6 1 7 283 275 8 5

9. Aurillac 26 14 6 0 8 243 279 -36 2

10. Montauban 26 13 6 1 6 249 296 -47 0

11. Grenoble 22 12 4 1 7 223 244 -21 4

12. Carcassonne 21 13 4 1 8 247 302 -55 3

13. Rouen 19 14 4 1 9 235 289 -54 1

14. Mont-de-Marsan 17 11 3 1 7 183 246 -63 3

15. Soyaux Angoulême 14 13 3 0 10 202 354-152 2

16. Valence Romans 13 12 2 1 9 224 308 -84 3