Cette nuit du 17 janvier signait le lancement du premier Grand Chelem de la saison 2022, l’Open d’Australie. On retrouvait notamment à l’affiche les entrées en lice de Rafael Nadal et Gaël Monfils, eux qui bénéficient d’un trou dans leur partie tableau après l’éviction de Novak Djokovic. Retour sur les principaux résultats du jour et ceux des 5 français et 3 françaises alignés.

Rafaël Nadal, actuel 5ème mondial, a démarré en contrôle face à l’américain Marcos Giron (ATP 66, 28 ans) en s’imposant sans difficulté 6/1 6/4 6/2. L’espagnol s’est montré notamment très solide au service avec un pourcentage de 71% de premiers services et en écartant les deux uniques bales de break auxquelles il a fait face. Il affrontera l’allemand Yannick Hanfmann au deuxième tour. La jeune pépite Carlos Alcaraz a lui étrillé Alejandro Tabilo en trois sets secs et jouera Lajovic dans deux jours.

Gaël Monfils lui n’a fait qu’une bouchée de l’argentin Federico Coria (ATP 64, 29 ans) en s’imposant en trois petits sets 6/1 6/1 6/3. Il affrontera le fantasque kazakh Alexander Bublik au deuxième tour. Duel franco-français également entre Corentin Moutet et Lucas Pouille et c’est Moutet qui confirme après sa demi-finale à Adelaide 2 la semaine passée en s’imposant en 4 sets. Il sera opposé l’américain Sebastian Korda au prochain match. Belle perf d’Adrian Mannarino qui sort le local James Duckworth en 5 sets, et de Benjamin Bonzi tombeur de Peter Gojowczyk.

En revanche, ce fut plus compliqué du côté des françaises avec une seule victoire sur trois tricolores, celle d’Harmony Tan face à Yulia Putintseva , qui affrontera Elina Svitolina au deuxième tour. Mladenovic et Ferro ont toutes deux été éliminées en deux sets.