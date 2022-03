Le Slovène Matej Mohoric s’est adjugé la victoire finale ce samedi après-midi lors de l’édition 2022 de Milan – Sanremo. Il l’emporte pour la première fois de sa carrière et devance un Français, Anthony Turgis auteur d’une superbe course.

Encore un Slovène en tête ! Cela devient une habitude dans le monde du cyclisme professionnel. Après Primoz Roglic et Tadej Pogacar, c’est cette fois-ci Matej Mohoric qui a remporté la mythique épreuve de Milan – Sanremo. Ce samedi, Mohoric s’est imposé avec deux secondes d’avance sur le Français Anthony Turgis et le favori néerlandais Mathieu van der Poel. Turgis a réalisé une course parfaite au terme des 293 kilomètres du parcours et peut avoir le sourire après cette magnifique deuxième place.

Classement Milan – Sanremo 2022 :

1. Matej Mohoric (SLO/Bahrain), les 293 km en 6 h 27:49.

2. Anthony Turgis (FRA/TEN) à 02.

3. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 02.

4. Michael Matthews (AUS/BIK) 02.

5. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 02.

6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 02.

7. Sören Kragh Andersen (DEN/DSM) 02.

8. Wout van Aert (BE/JUM) 02.

9. Jan Tratnik (SLO/BAH) 05.

10. Arnaud Démare (FRA/GFJ) 11.