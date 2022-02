Sébastien Lepape et Quentin Fercoq n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques 2022 de Pékin 2022 dans l’épreuve de short-track sur 1500 m.

Les patineurs de short-track ont été battu en quarts de finale de la compétition avec une cinquième place pour Sébastien Lepape et un Quentin Fercoq qui prend la quatrième place sur la course. Rappelons que c’est le Sud-Coréen Hwang Daeheon qui obtient le titre olympique sur 1500 mètres devant le Canadien Steven Dubois et Semen Elistratov le Russe.