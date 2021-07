En battant l’Allemagne de justesse ce mercredi (30-29), l’équipe de France de handball s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin.

Après voir battu l’Argentine et le Brésil, les Tricolores ont dû batailler ce mercredi pour poursuivre leur sans-faute. Face à une belle équipe allemande, médaillée de bronze en 2016, les Français se sont imposé sur le fil, 30 à 29. Après un premier acte solide, les Bleus se sont fait peur en seconde période mais sont parvenus à aller chercher cette victoire importante. Dika Mem et ses six buts termine meilleur buteur français.

Avec 3 victoires et aucune défaite pour le moment, les Bleus sont d’ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques de Tokyo.