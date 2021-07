Victoire 97 à 77 ce mercredi pour l’Equipe de France face à l’équipe de la République-Tchèque. Les Bleus enchaînent avec une deuxième victoire après son exploit contre Team USA.

République-Tchèque – France 77-97 : les partenaires d’Evan Fournier ont fait le job face à l’adversaire et s’impose avec 20 points d’écarts. Emmenés par les 23 unités d’Evan Fournier et les 17 points, 8 passes de Nando De Colo, les Bleus ont décroché une belle victoire et assurent même leur qualifications en quart de finale du tournoi olympique. Il défieront l’Iran lors du dernier match dans 3 jours à partir de 3 heures du matin, heure française. Le but sera de l’emporter pour obtenir la première place du groupe et éviter un gros morceau en quart de finale.