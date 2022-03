Le FC Barcelone a remporté son choc de la 28e journée de l’EuroLeague ce jeudi soir face à l’AS Monaco. Les Catalans l’emportent sur le score de 88 à 83.

Nouveau succès pour l’équipe espagnole avec une victoire sur le score de 88 à 83 ce jeudi soir. Le Barça a pu compter sur les 22 points de sa star Dante Liman Exum ou encore les 22 points cumulés du duo Brandon Davies et Nikola Mirotic. En face, l’ASM n’a pas été ridicule loin de là avec les 19 unités de Mike James et les 16 pour Dwayne Bacon. Défaite pour la Roca Team, la 14e pour autant de défaites et une 8e place au classement. Le Barça reste leader de l’EuroLeague avec 21 victoires pour 5 défaites.