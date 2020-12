L’Autrichien Matthias Mayer, déjà double champion olympique, a remporté pour la première fois la prestigieuse descente de Coupe du monde de Bormio (Italie) mercredi.

Après près de 2 minutes d’effort intense, il n’a devancé que d’un souffle son compatriote Vincent Kriechmayr (à 04/100e) et le Suisse Urs Kryenbühl (à 06/100e). A 30 ans, Matthias Mayer se forge petit à petit l’un des palmarès les plus complets parmi les as de la descente. Avec cette sixième victoire en Coupe du monde dans la discipline la plus spectaculaire, l’Autrichien reste loin des statistiques folles de son quasi-homonyme Hermann Maier, aux 15 victoires, ou du record de son illustre compatriote Franz Klammer (25 succès). Mais Matthias Mayer est un descendeur de goût: champion olympique à Sotchi en 2014 (avant une 2e médaille d’or en super-G en 2018), il a dompté la mythique « Streif » de Kitzbühel en début d’année, un must pour un descendeur du pays roi du ski alpin. Il ne manque guère qu’une victoire à Wengen (Suisse) pour compléter la collection de luxe de Mayer.

Sur la « Stelvio », autre piste de renom du circuit qui dispute à la « Streif » l’exigence maximale et un revêtement hyperglacé, Matthias Mayer est parti « prudemment » (14e au premier intermédiaire) et a su terminer très fort sans faire aucune faute majeure.