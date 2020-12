Malgré son avance après la première manche du slalom, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag a terminé deuxième de la compétition ce mardi, derrière son compatriote, Henrik Kristoffersen.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, auteur d’une énorme remontée en deuxième manche, a remporté le slalom de Coupe du monde de Madonna di Campiglio (Italie) mardi devant son compatriote Sebastian Foss-Solevaag et l’Italien Alex Vinatzer.

Malgré plusieurs fautes, Clément Noël termine 5e à 44 centièmes. Alexis Pinturault termine 6e à 54/100e à égalité avec l’Allemand Linus Strasser et le double champion du monde Jean-Baptiste Grange, pour son meilleur résultat depuis une grave blessure à un genou. Seulement 12e du premier tracé, Kristoffersen a réalisé sur ce slalom nocturne le 3e temps de la 2e manche et devance de 33/100e Foss-Solevaag, pour son premier podium depuis 2016, et le jeune Vinatzer (21 ans) de 34/100e, pour son 2e podium en carrière.

Alexis Pinturault augmente son avance au classement général, avec désormais 65 points de plus que le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui ne court pas les slaloms.