Opposé à la Turquie dans un match au sommet, le Portugal s’en sort bien. Après avoir menés de deux buts en première période, les Portugais auraient pu se faire rejoindre sans le raté de Yilmaz sur penalty, (83′). Le Turc avait réduit la marque (65′) avant que Nunes ne triple la mise en fin de rencontre, (94′, 3-1).

Particulièrement dominateur en première période, le Portugal de Cristiano Ronaldo a su prendre l’avantage tôt dans la rencontre par l’intermédiaire de la surprise de Fernando Santos, Otavio, (15′). Une ouverture du score précoce qui a réveillé des Turcs amorphes. Quinze minutes de combat que les Portugais sont parvenus à remporter en doublant la mise juste avant la pause, (Jota, 42′). Mal embarquée, la Turquie est revenue dans la course alors que son adversaire du jour levait le pied, (Yilmaz 65′) mais n’a pas su profiter d’un éternel temps fort qui aura duré plus de trente minutes pour revenir à la marque. Le buteur des Dogues avait l’opportunité d’offrir un retour héroïque aux siens mais la pression a eu raison de sa tentative sur penalty, (85′). Un échec digne d’un coup de massue tant les Turcs ne sont ensuite plus parvenus à enchaîner les actions. Rentré quelques minutes plus tôt, Nunes s’offre un moment de gloire lors des derniers instants de la rencontre, (94′) et clôt une rencontre globalement aboutie, (3-1).

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo retrouveront la Macédoine du Nord, tombeuse de l’Italie, championne d’Europe en titre, quelques minutes plus tôt, (0-1).