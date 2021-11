Pas de nouvel exploit ce vendredi soir pour le Français de 21 ans Hugo Gaston. Il s’incline en deux manches contre Russe numéro deux mondial Daniil Medvedev malgré un public très très chaud qui a soutenu le jeune français.

Dommage pour le tricolore qui n’a pas réussi à réaliser un nouvel exploit face à un Daniil Medvedev au rendez-vous sans avoir été exceptionnel. Quelques regrets tout de même pour le Français qui a mené 5-4 et 40-0 sur son service dans le premier set. Il a manqué de justesse et son adversaire en a profité. Le Russe l’emporte en deux manches 7-6 / 6-4 et se qualifie pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il défiera le vainqueur du duel entre Casper Ruud et Alexander Zverev.