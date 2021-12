La bronzette, ça va deux minutes ! Cet été, vous avez envie d’un peu plus d’action. Alors, au détour de votre itinéraire déjà minutieusement préparé, pourquoi ne pas rajouter une étape « baptême de plongée sous-marine » ? Vous en rêviez, Women Sports l’a fait en sélectionnant pour vous trois destinations idéales pour chausser les palmes pour la toute première fois. Ces adresses cumulent plusieurs atouts : elles sont parfaites pour passer des vacances en famille (météo et climats favorables pour un départ en juillet-août-septembre), elles disposent de sites de plongée accessibles aux débutants à cette période de l’année, et offrent de beaux spots de snorkelling (la randonnée avec palmes et tuba), pour les moins courageux ! Alors on ne perd pas une minute, même en vacances : on enfile sa combinaison et on plonge découvrir la beauté du monde de Nemo.

Par Floriane Cantoro. Extrait du magazine WOMEN SPORTS N.13 de juillet-août-septembre 2019

Bali

Indonésie, Océanie (mer de Bali, océan Indien)

Les rizières de Bali © Nikkolia/Shutterstock

Bali est un véritable paradis exotique. Surnommée « l’île des dieux », cette petite terre de l’archipel indonésien est célèbre pour ses rizières en terrasse, ses montagnes volcaniques et ses temples hindous magnétiques. Sa douceur de vivre et la gentillesse de ses habitants en font la capitale mondiale des retraites spirituelles, incluant la pratique du yoga et de la méditation. Mais Bali est aussi fortement appréciée pour ses aspects aquatiques : ses belles plages de sable blanc, brun ou noir qui invitent à la bronzette… ou à la plongée ! Avec ses récifs coralliens et une vie sous-marine hors norme et souvent endémique, vous vous apercevrez que Bali est aussi belle et colorée sur terre que sous la mer.

2 spots de plongée sous-marine :

Le tombant de Sental , sur l’île de Nusa Penida au sud-est de Bali.

, sur l’île de Nusa Penida au sud-est de Bali. L’épave de l’USS Liberty à Tulamben, au nord-est de Bali (il s’agit du spot le plus populaire de l’île, et l’une des épaves les plus faciles à plonger du monde)

Faune subaquatique : coraux, éponges, barracudas, mérous, platax, napoléons, nudibranches, hippocampes pygmées, perroquets à bosse, raies mantas, tortues, requins de récifs (pointes noires ou pointes blanches)… Mais la star des eaux balinaises reste le poisson-lune, appelé aussi «mola-mola», visible d’août à octobre.

Température de l’eau en été : entre 25 et 27°C.

Tortue de mer. © Jag_cz/Shutterstock

Les Cyclades

Grèce, Europe (mer Égée, mer méditerranée)

L’eau cristalline des îles Cyclades. © Kite_rin/Shutterstock

Le décor semble tout droit sorti d’une carte postale. Logées au coeur de la mer Égée, les Cyclades n’ont absolument rien à envier aux Maldives ! Avec leurs maisons d’un blanc impeccable, leurs églises aux toits bleus, leurs petits ports de pêche et leurs ruelles jonchées de bougainvilliers rose fuchsia, ces petites îles grecques situées au sud d’Athènes sont d’une beauté immaculée. Les touristes ne manqueront pas non plus d’être charmés par l’ambiance « méditerranéenne » et les kilomètres de littoraux d’eaux cristallines dans lesquelles on rêve tous de plonger la tête la première. D’ailleurs, ça tombe plutôt bien car, depuis quelques années, les Cyclades s’ouvrent aux explorateurs sous-marins. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont aussi éclatantes en surface qu’en profondeur, où cavernes et grottes offrent des jeux de lumière sans pareil.

2 spots de plongée sous-marine :

Tripiti , au sud de Paros

, au sud de Paros Glaronissia, au nord-est de Milos

Jeux de lumières. © Adam Ke/Shutterstock

Faune et flore subaquatiques : posidonies, éponges, coraux, petites langoustes, poulpes, seiches, mérous, murènes, rascasses, spirographes, nudibranches, sars… et, si vous avez de la chance, vous croiserez peut-être des tortues ou le célèbre phoque moine de Méditerranée, très protégé, qui se réfugie dans les nombreuses grottes des îles.

Température de l’eau en été : entre 24 et 25°C.

Cabo

Basse-Californie, Mexique, Amérique (mer de Cortez, océan Pacifique)

Ah le Mexique…. Ses plages somptueuses, ses villages aux accents hispaniques, ses ruines mayas, ses forêts tropicales, ses fêtes joyeuses et son peuple vivant. Bouillonnant et métissé, ce pays haut en couleurs est à mi-chemin entre la mondialisation du puissant voisin américain et les influences latines du Sud. Cette terre mythique, où se sont succédées de nombreuses civilisations au fil des siècles, constitue aujourd’hui un vivier de populations et de cultures exceptionnel. Une diversité qui se retrouve dans les fonds marins, notamment dans la mer de Cortez, surnommée « l’aquarium du monde » par le commandant Cousteau !

Les (très) colorées rues des villages mexicains. © Madrugada Verde/Shutterstock

2 spots de plongée sous-marine :

Las Casitas et Chopitos , Parc national de Cabo Pulmo, au nord- est de Cabo

, Parc national de Cabo Pulmo, au nord- est de Cabo Suwanee Reef, près de La Paz, au nord-est de Cabo

Faune subaquatique : coraux, gorgones, carangues, poissons-chirurgiens, poissons-perroquets, mérous, vivaneaux, tortues de mer, cachalots, dauphins, raies mantas géantes, de nombreuses espèces de requins (dont le requin-baleine, le requin-marteau, le requin-nourrice, le requin-bouledogue ou encore le requin blanc), des baleines… et bien sûr les otaries de Californie, très curieuses et peu farouches.

Température de l’eau en été : entre 25 et 27°C.

Banc de vivaneaux. © Leonardo Gonzalez/Shutterstock

Sources : www.ultramarina.com, www.balidiveaction.com, www.hellenica.fr, Le Routard – Îles grecques et Athènes.