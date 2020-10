Les deux femmes étaient présentes pour la journée Louis Vuitton avec le défilé dans la capitale française.

La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, et la compagne et agent de l’attaquant du PSG, Mauro Icardi, Wanda Nara étaient présentes au défilé de mode à Paris. Les deux femmes se sont présentées dans des tenues Louis Vuitton presque assorties, le trench-coat de Georgina coûtant à lui plus de 4500 euros. Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo n’étaient pas présents lors du défilé Louis Vuitton. Sport.fr vous propose de découvrir les photos ci-dessous.