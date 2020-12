Comme à son habitude, la compagne de Mauro Icardi, attaquant du PSG, a affolé les compteurs sur Instagram.

Wanda Icardi a publié un nouveau post sur Instagram. La représentante de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, a publié une photo sur un cheval. Jusqu’à cette annonce rien de bien fou. Mais la compagne de l’attaquant argentin s’est affichée totalement nue sur son compté Instagram. Avec cette publication, Wanda Icardi a affolé les compteurs. Plus de 329 000 « J’aime » sur cette publication et l’ancienne participante de télé-réalité continue de faire parler sur les sites en Italie. Une médiatisation qui lui permet de gagner de plus en plus de followers sur les réseaux sociaux. L’image est à découvrir ci-dessous.