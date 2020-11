Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien défenseur de l’OM, Adil Rami revient sur la fin de sa relation avec la star de la télévision américaine, Pamela Anderson.

« Je ne lui en veux pas personnellement. J’ai pris du recul, je crois en Dieu, au karma. Je sais qu’elle n’est pas si méchante et que c’est son entourage de merde, tous ces poux, ces bactéries, qui l’ont poussé à faire ce genre de choses. Ce qui a perturbé notre relation, ce n’est pas elle, ce sont les gens autour. Ils ne pouvaient pas croquer… », a indiqué l’ancien international français dans La Provence.

Avant de revenir sur les accusations de violences : « Ça m’a fait super mal. Quand on t’accuse de quelque chose que tu n’as pas fait, c’est frustrant. Je ne pouvais pas répliquer, car ça faisait une accumulation, ça tombait au même moment que mes problèmes avec l’OM. Le but était de ne pas répondre afin d’éviter de donner du caviar à des cochons, c’est-à-dire son entourage. Je ne voulais pas entrer dans leur jeu. C’était infondé, ça n’avait pas de sens. Mais j’ai reçu plein de messages, on me disait: ‘Regarde, elle a fait ça avec tous ses ex, tu aurais dû être plus attentif.’ Je ne suis pas le premier à être victime de ça avec elle. Tôt ou tard, on saura la vérité. »