A 34 ans, Adil Rami va sortir son premier livre le 15 octobre. Un ouvrage qui devrait faire du bruit.

Adil Rami n’a pas écrit le livre seul, Géraldine Maillet, chroniqueuse de TPMP et compagne de Daniel Riolo, a aidé le défenseur central à réaliser cet ouvrage. “J’ai lâché tout ce que j’avais à dire sur mon livre et il sort prochainement et j’en suis très fier. Je l’ai écrit avec une personne que j’ai choisie dans la team de TPMP. Je suis fier et honoré de vous dire que cette personne, c’est Géraldine Maillet. Mon livre, je l’ai écrit avec Géraldine Maillet, la plume, classe, élégante, intelligente. Je pense que ce duo va faire très mal”, avait indiqué il y a quelques mois l’ancien joueur de l’OM. Le joueur devrait dévoiler plusieurs éléments sur sa carrière, sur sa vie privée et sur sa relation avec Pamela Anderson.