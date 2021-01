Soupçonné d’agressions sexuelles il y a quelques mois, Gilles Beyer l’ancien entraîneur de patinage est mis en examen comme annoncé ce vendredi soir.

Passé devant un juge d’instruction en début de journée, il est donc mis en examen pour « agressions sexuelles par personne ayant autorité » et « harcèlements sexuels par personne ayant autorité ». Gilles Beyer est embarqué dans une histoire de scandale depuis plusieurs mois après avoir été accusé de viol et agressions sexuelles par une de ses anciennes patineuses Sarah Abitbol qui avait révélé l’info dans son livre sorti en janvier 2020. Gilles Beyer est aujourd’hui sous contrôle judiciaire et cette histoire semble encore loin d’être terminée.