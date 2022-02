Immenses sportifs de l’Hexagone, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont réalisé une performance tout simplement exceptionnelle ce lundi 14 février. Avec un record du monde de 226,98 points, le duo français est sacré champion olympique de danse sur glace. Une médaille d’or tant attendue après la parenthèse argentée de Pyeongchang.

Plus rien n’arrête, Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron. Multiple champion d’Europe et champion du monde mais aussi vice champion olympique (2018 – Pyeongchang), le duo français est enfin parvenu à s’offrir le sacre olympique. Après avoir échoué en 2018, ils obtiennent l’Or, le seul titre qui manquait encore à leur immense palmarès. Sur la glace chinoise, Gabriella Papadakis (26 ans) et Guillaume Cizeron (27 ans) ont fait la loi en réalisant une performance historique (226,98 points) avec un nouveau record du monde. Ils s’imposent devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).

Quadruple champion du monde (2015, 2016, 2018, 2019), quintuple champion d’Europe (2015 à 2019) et vice champion olympique en titre (2018), le duo français s’est enfin adjugé l’Or. Un sacre olympique qui place Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron tout en haut du panthéon du patinage français.