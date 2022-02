Si l’Américain Nathan Chen a remporté le titre olympique en patinage artistique ce jeudi matin, le Français Kevin Aymoz a obtenu la 12e place finale. Dans un concours très relevé, il est plutôt satisfait de sa performance sur la glace.

Après l’épreuve et le concours, le Français de 24 ans est revenu sur ce résultat et il est heureux pour ses premiers Jeux Olympiques. « Je suis très fier d’être qui je suis, de tout le travail accompli, pas seulement pendant cette saison très compliquée, mais ces vingt dernières saisons. Ça commence quand j’ai cinq ans. Je suis très content d’être là. Aujourd’hui (jeudi), la question n’était pas d’être parfait, c’était de se battre jusqu’au bout et de représenter son pays, c’est ce que j’ai fait. J’étais dans le moment présent, c’est ce qu’il fallait. Il y a plein de petites erreurs. Sans ces petites erreurs et ces blessures (pubalgie, orteil, cheville), c’était une saison qui pouvait tenir la route. Le top 5-6 n’est pas si loin. Ce genre de compétition fait du bien. Ça me donne confiance pour les Championnats du monde (à Montpellier du 23 au 26 mars, ndlr) et les quatre prochaines années. Je n’ai qu’une envie, c’est de repartir pour une vraie saison et de kiffer. » A-t-il révélé.