L’ancienne patineuse Sarah Abitbol, à l’origine des révélations sur les agressions sexuelles dans le patinage artistique français, s’est dite samedi « soulagée » par la mise en examen de Gilles Beyer, son ancien entraîneur, qu’elle accuse de viol.

Un an après le déclenchement d’un retentissant scandale de violences sexuelles dans le monde du patinage artistique, l’ex-entraîneur Gilles Beyer a été mis en examen pour « agressions sexuelles » et « harcèlement sexuel » et placé sous contrôle judiciaire. Même si cette mise en examen ne concerne pas Sarah Abitbol car dans son cas les faits sont prescrits, la patineuse explique à l’Obs être « soulagée que la justice convoque Gilles Beyer. Enfin ! ».

Sarah Abitbol avait accusé dans le livre « Un si long silence » (Plon), paru début 2020, son ex-entraîneur de viols et d’agressions sexuelles répétés, alors qu’elle avait entre 15 et 17 ans, au début des années 90. Elle n’avait toutefois pas porté plainte, au vu de la prescription des faits.