Quelques mois après avoir remporté la médaille d’or olympique, les champions de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron prennent une pause.

« On a décidé de prendre un petit break de la compétition, de prendre le temps de se reposer et de se concentrer plus sur les spectacles et les tournées de gala », a déclaré Guillaume Cizeron dans un entretien accordé à L’Equipe. « La chose dont on est sûrs, c’est qu’on ne fera pas la saison prochaine. Et pour le reste, toutes les portes sont encore ouvertes », a de son côté précisé Gabriella Papadakis.

Une pause de minimum un an donc, qui les priveront des Mondiaux 2023 de Saitama (Japon). Pour autant, Cizeron s’est voulu rassurant : oui nous reverrons bien le duo sur les patinoires du monde entier. « Si on arrêtait complètement, on dirait qu’on arrête complètement. Là, on dit qu’on prend un an de break parce qu’on ne ferme pas la porte à éventuellement reprendre la compétition. »