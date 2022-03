Champions olympiques le mois dernier à Pékin, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont bien parti pour rafler une nouvelle médaille de champions du monde de patinage artistique.

En tête des Championnats du monde après une prestation record ce vendredi en danse rythmique, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont fait le bilan de cette première journée avec nos confrères de l’AFP. « C’est toujours difficile de repartir après les Jeux olympiques, mais c’était le cas de tous les autres patineurs avec qui on s’entraîne. On s’est beaucoup soutenu, beaucoup encouragé et le petit boost d’adrénaline d’avoir beaucoup de public ici, ça nous a portés jusqu’à la fin. On est super heureux de notre performance aujourd’hui (vendredi), on avait hâte de venir ici, de patiner devant notre public. C’était un super beau moment. Avec tout l’entraînement pour les JO, plus ce petit truc magique du public, ça nous a aidés à faire une bonne performance, encore meilleure techniquement qu’aux JO. L’objectif demain (samedi), c’est de prendre du plaisir, c’est la dernière fois qu’on patine ce programme en compétition, on a envie d’en profiter et de le partager avec notre public. C’est beau de finir ce cycle en France, ça a beaucoup de signification pour nous », a d’abord confié la patineuse française.

Même son de cloche du côté de son partenaire, Guillaume Cizeron. « On a vraiment pris beaucoup de plaisir ici, à Montpellier. Le fait que nos amis, nos parents, nos fans soient là pour nous soutenir, ça nous fait vraiment chaud au coeur. C’est une des raisons pour lesquelles on avait envie de venir. Ça aurait pu être beaucoup plus difficile si ça avait été dans un autre pays. Surtout après des Jeux un petit peu à huis clos, ça fait vraiment du bien. Physiquement, je m’attendais à ce que ce soit plus dur. On capitalise sur l’entraînement qu’on a fait avant les Jeux, ça perdure quand même pendant quelques semaines, heureusement. Il y a un peu moins d’entraînement, mais un peu moins de stress aussi. Il y avait eu un mini accroc aux JO dans une série de pas qu’on n’a pas eu là. C’était une meilleure performance techniquement qu’aux JO. »