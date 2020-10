La finale du Grand Prix de patinage artistique qui devait avoir lieu du 10 au 13 décembre à Pékin 2020 dans la patinoire des Jeux olympiques 2022, a été reportée en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale de patinage (ISU).

« Au regard des développements en cours de la pandémie et de son impact sur les participants et organisateurs, le conseil de l’ISU a décidé d’annuler ou de reporter un certain nombre d’épreuves », a indiqué la fédération internationale dans un communiqué publié mercredi. Parmi les épreuves impactées, figurent la finale du Grand Prix et l’étape de Coupe du monde de short-track, programmée du 18 au 20 décembre, qui devaient servir de “test events”, ou épreuves de rodage en vue des JO-2022 qui auront lieu à Pékin.

« Pour les “test events” olympiques de Pékin, il y avait un certain nombre de questions d’ordre logistique pour les équipes participantes aux dates choisies, proches des vacances de fin d’année qui auraient eu un impact pour les engagés, étant donné qu’ils devaient potentiellement être placés en quarantaine à leur retour à domicile », a expliqué l’ISU.

Les nouvelles dates pour ces deux rendez-vous de Pékin seront communiqués à « une date ultérieure », a-t-elle précisé.