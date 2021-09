Il passe son temps à la salle de musculation ou sur un terrain de foot ? Si votre mari/femme ou votre ami.e est un fan inconditionnel de sport, voici quelques idées de cadeaux à lui offrir pour les encourager en cette période de rentrée. Il ou elle pourra alors se détendre et profiter d’activités sportives uniques qui changent du quotidien et aident à décompresser en coupant du quotidien.

1. Un saut en parachute

Pour les amateurs de sensations fortes qui ne souffrent pas de vertige, rien de tel que de s’élancer dans une chute libre à une vitesse folle depuis un avion. Afin de réserver un baptême de saut en parachute et l’offrir pour anniversaire, rendez-vous sur le site de Funbooker, qui vous permet de visualiser tous les spots en France et de booker cette expérience à un prix abordable. Surprise garantie pour un grand sportif !

2. Un stage automobile

Dérapage contrôlé, virages à 360°, grande vitesse : tous les ingrédients sont réunis pour plaire à un amoureux des bolides. Lors d’un stage automobile, il aura l’opportunité de monter à bord de voitures rutilantes et puissantes. Porsche Cayman GT4, Ferrari 488 GT , Aston Martin : les plus beaux engins sont disponibles pour côtoyer l’asphalte sur des pistes mythiques. Les amateurs de vitesse et peut-être même de Formule 1 seront aux anges ! L’avantage : il existe tellement de circuits dans l’hexagone que vous en trouverez forcément un près de

3. Une virée en rafting

Vous offrirez un grand shot d’adrénaline à un sportif s’il a l’opportunité de faire du rafting. À bord d’un bateau pneumatique, les participants devront se coordonner pour descendre des rapides. Un mélange excitant entre sport d’eau vive, cohésion d’équipe et activité en plein air ! Parmi les plus beaux spots, on conseillera les Gorges du Verdon ou bien Chamonix, qui sont reconnus pour la pratique du rafting.

4. Un saut à l’élastique

Comme le parachute, le saut à l’élastique garantit des sensations fortes. Seulement, plutôt que de s’élancer avec une toile, vos pieds seront liés à un élastique qui vous fera rebondir. Les amateurs commenceront par des petits sauts, tandis que les casse-cous voudront se frotter aux spots les plus hauts de France : le mythique Pont de l’Artuby (182 mètres), le Pont de Ponsonnas (103 mètres), ou encore le Pont de la Mariée (80 mètres). Sachez par ailleurs qu’il existe différentes variétés de saut à l’élastique : water touch, roof jump, elevator…

5. Un après-midi accrobranche

Les parcours d’accrobranche s’adressent aussi bien aux amateurs qu’aux confirmés, avec différents niveaux de difficulté. Tyroliennes, saut de Tarzan, pont de singe : c’est tout un tas d’obstacles qui attendent celles et ceux qui seront perchés dans les arbres. Idéal pour un sportif avide de sensations fortes et amoureux de la nature !