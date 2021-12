Tokyo 2020 a sans aucun doute été la compétition des Jeux Olympiques la plus étrange de l’histoire. Cérémonie d’ouverture à huis clos, athlètes obligés de réaliser des tonnes et des tonnes de test PCR pour pouvoir concourir… Rien n’a été simple. Mais comme chaque année d’olympiade, les JO de Tokyo ont eu leur lot de belles histoires.

L’Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Essa Barshim partagent la médaille d’or

Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi Photo: Michael Kappeler/dpa / Icon Sport

C’est une image rare, mais qu’on aimerait voir plus souvent. Les deux athlètes, amis dans la vie qui plus est, ont été sacrés tous les deux champions olympiques en hauteur, le dimanche 1 août. Enfin… Presque. À parfaite égalité, ils ont eu un dilemme : soit se départager dans une sorte de play-off, soit de partager l’or. Sourires accrochés aux lèvres, Gianmarco Tamberi et Mutaz Essaa Barshim n’ont pas hésité et ont évidemment opté pour la deuxième proposition, ce qui donne des images splendides.

Gianmarco Tamberi et Mutaz Essa Barshim (QAT) Credit: Andrew Nelles/USA TODAY Sports/Sipa USA / Icon Sport

Quinn devient le premier sportif transgenre médaillé aux JO

L’athlète « non-binaire », en remportant l’or avec l’équipe de football du Canada (après avoir battu la Suède en finale), est devenu la première personne transgenre a être médaillée dans cette compétition. Quinn avait déjà remporté une médaille de bronze avec son équipe lors Jeux olympiques de Rio en 2016, mais il s’agissait cette année de sa première victoire depuis son coming out trans.

Quinn – Canada. Credit: Jack Gruber/USA TODAY Sports/Sipa USA /Icon Sport

Une athlète demandée en mariage après son élimination

Maria Belen Perez Maurice, escrimeuse venue d’Argentine a eu droit à une magnifique demande en mariage de son compagnon mais aussi entraîneur… En pleine interview ! En plein entretien avec un journaliste après son élimination au premier tour, le lundi 26 juillet, l’escrimeuse a eu droit à une magnifique demande en mariage de son compagnon Lucas Saucedo qui s’est mis derrière elle avec une pancarte où il était écrit : « Veux-tu m’épouser ? S’il te plaît. » Elle a (évidemment) accepté !