La protéine joue un rôle prépondérant dans la croissance des muscles ainsi que dans le maintien de la masse musculaire. Ceci est justement ce qui justifie l’affluence grandissante qui se note autour des compléments protéiques. Ce marché est en pleine croissance avec une flopée d’offres disponibles pour les consommateurs. Au nombre des plus appréciées, l’on dénote la whey protéine. Celle-ci existe sous plusieurs compositions différentes que vous pourrez découvrir ici.

Quel est le procédé de fabrication de la Whey protéine ?

La whey protéine tire son nom de la protéine de lactosérum. Elle est un dérivé du lait de vache et s’obtient durant la transformation de cet aliment en fromage. Dans un premier temps, une masse du fromage est formée à partir des éléments solides contenus dans le lait. Dans un second temps, un liquide très riche en protéines globulaires comme la lactalbumine et l’albumine sérique s’obtient : le lactosérum.

Notez que des études ont mis en évidence le fait que la protéine de lactosérum optimise la masse musculaire et accélère la perte de poids. De ce fait, le lactosérum constitue un véritable atout pour l’organisme. À ce titre, la whey protéine est un parfait complément protéique. Par ailleurs, n’hésitez pas à acheter la Nitro Tech sur Optigura. Vous aurez affaire à une excellente marque de Whey protéine.

Quelles sont les différentes sortes de Whey protéine ?

Il est vrai que toutes les whey protéines assurent la croissance des muscles, tout en bonifiant leur récupération. Cela dit, il faut tout de même connaître les différents types qui existent pour faire un choix en fonction des spécificités nutritionnelles du produit. De cette façon, vous pourrez reconnaître la meilleure composition adaptée à votre profil. Vous pouvez d’ailleurs voir en ligne quelques marques de whey protéine particulièrement efficaces.

La whey native et la whey fromagère

Obtenue à partir du lait liquide, la whey laitière ne suit pas tout à fait les étapes de la concoction du fromage. Sa fabrication est singulière en ce sens que son extraction se réalise à basse température et pression. Cela aide à éradiquer ses éventuelles impuretés et lui assure une bonne conservation des acides aminés et autres nutriments utiles. Il s’agit de la raison pour laquelle cette whey ne contient aucun indicateur de pureté (GMP). Cette composition de whey est même là plus utilisée du marché.

Sa création ne requiert aucune intervention de produits chimiques, lui assurant un assemblage naturel pour le plaisir des consommateurs. À titre indicatif, le coût du processus de fabrication de cette whey explique sa valeur relativement chère à l’achat. Par ailleurs, il faut noter qu’il se distingue un autre type de whey protéine non éloignée de la whey laitière. Celle-ci est appelée la whey fromagère et s’obtient à partir des déchets de la production de fromages. Elle n’est donc pas plus qualitative que la whey native, mais elle convient à toutes les bourses.

La whey isolate

Ce type de whey présente un taux de protéines de plus de 80 %, avec une très faible quantité de glucides et de lipides. La whey isolate s’obtient à l’issue d’une filtration à froid, qui contribue à la conservation de l’aminogramme complet en BCAA et en acides. Ces derniers éléments ont également un taux élevé en protéines qui sera très bien conservé. En outre, la Whey isolate présente une quantité presque insignifiante de lactose de même qu’une infime quantité en sucres et en graisses. Tout ceci fait que l’isolate whey est digeste et facile à consommer. À l’instar de la whey native, l’isolate whey est populaire sur le marché et est accessible en termes de rapport qualité/prix.

La whey concentrée

La whey concentrée provient de la séparation du lait. Étant moins filtrée que la whey isolate, elle est constituée d’une quantité plus élevée en glucides, en sucre, en lipides et en calories que les autres formes de whey. La whey concentrée contient un taux de protéines d’environ 80 % et dispose d’un aminogramme complet. Sa matière première est entièrement filtrée, puis réduite en poudre après avoir été séchée. Généralement, ce complément se compose d’édulcorants, de colorants ou émulsifiants et d’additifs. Compte tenu de son faible coût de production et de son prix, la whey concentrée est également très utilisée en musculation.

La whey hydrolysée

Comme l’indique son nom, cette protéine whey a subi une hydrolyse. Ce type de composition de lactosérum est très digeste en raison de son procédé de fabrication. En effet, ce dernier favorise l’obtention d’une protéine prédigérée sous forme de peptides. Autrement dit, l’hydrolyse entraîne la division des molécules de protéines en de petites particules : les « peptides ».

La poudre qui en résulte est beaucoup plus fine et entièrement exempte d’impuretés. Sa teneur en sucre et en lipides est moindre par rapport aux autres protéines en poudre. Il est d’ailleurs question de la protéine en poudre la plus qualitative du marché. Par conséquent, son prix est impacté et le produit est beaucoup plus à la portée des personnes d’un niveau confirmé.