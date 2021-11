00h00, Circuit américain (Open de Playa del Carmen (MEX)) sur Canal + Sport

03h00, Canelo Alvarez – Caleb Plant (Boxe, Championnat WBC-WBO-WBA-IBF) sur RMC Sport 1

03h00, Canelo Alvarez – Caleb Plant (Boxe, Championnat WBC-WBO-WBA-IBF) sur RMC Sport UHD

03h00, UFC 268 (MMA) sur RMC Sport 2

08h00, Marathon de Barcelone (Marathon) sur Eurosport

08h15, Marathon de Barcelone (Marathon) sur L’Equipe Site

09h00, Transat Jacques Vabre (Voile) sur L’Equipe

09h55, 18e manche. Warm up des Moto 3 (Moto, GP d’Algarve (POR)) sur Canal + Decale

10h00, WTCR, 7e manche. 1re course (Automobile, Epreuve d’Italie) sur Eurosport2

10h25, 18e manche. Warm up des Moto GP (Moto, GP d’Algarve (POR)) sur Canal + Decale

11h01, 18e manche. Warm up des Moto 2 (Moto, GP d’Algarve (POR)) sur Canal + Decale

12h00, WTCR, 7e manche. 2e course (Automobile, Epreuve d’Italie) sur Eurosport2

12h15, Finale du double (Rolex Paris Masters) sur Eurosport

12h15, 18e manche. La course des Moto 3 (Moto, GP d’Algarve (POR)) sur Canal + Decale

12h30, Venise – AS Roma (Serie A) sur BeIn 2

13h00, Marseille – Metz (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

13h00, Circuit européen (Masters du Portugal) sur Golf +

13h15, Sheffield Wednesday – Plymouth (FA Cup) sur BeIn Max9

13h15, Le départ (Voile, Transat Jacques Vabre) sur Eurosport2

13h30, Club Bruges – Standard de Liège (Belgique) sur L’Equipe Live

14h00, Karagumruk – Galatasaray (Turquie) sur BeIn Max4

14h00, Karagumruk – Kayserispor (Turquie) sur BeIn Max4

14h00, Villarreal – Getafe (Liga) sur BeIn Max6

14h00, 18e manche. La course des Moto GP (Moto, GP d’Algarve (POR)) sur Canal +

14h30, Fortuna Sittard – PSV Eindhoven (Pays-Bas) sur Foot +

14h30, Marathon de New York (Marathon) sur L’Equipe Site

15h00, Multiplex – 13e journée (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Lorient – Brest (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Nantes – Strasbourg (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Reims – Monaco (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Saint-Etienne – Clermont Foot (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Multiplex – 11e journée (Premier League) sur RMC Sport 1

15h00, Multiplex – 11e journée (Premier League) sur Canal + Sport

15h00, Everton – Tottenham (Premier League) sur RMC Sport 2

15h00, Udinese – Sassuolo (Serie A) sur BeIn Max7

15h00, Sampdoria – Bologne (Serie A) sur BeIn Max8

15h00, Au Col du Vam (HOL). Course Elite H (Championnats d’Europe de cyclo-cross) sur L’Equipe

15h00, Au Col du Vam (HOL). Course Elite H (Championnats d’Europe de cyclo-cross) sur Eurosport2

15h00, Finale (Rolex Paris Masters) sur C8

15h00, Finale (Rolex Paris Masters) sur Eurosport

15h00, Elite 1, 3e journée (Rugby XIII) sur Sport en France

15h25, 18e manche. La course des Moto 2 (Moto, GP d’Algarve (POR)) sur Canal +

15h30, Hertha Berlin – Bayer Leverkusen (Bundesliga) sur BeIn Max5

16h00, Bolton – Stockport (FA Cup) sur BeIn Max9

16h15, Valence – Atletico Madrid (Liga) sur BeIn 1

16h15, Marathon de New York (Marathon) sur Eurosport2

16h35, Norvège – France (Golden League H, 3e journée) sur L’Equipe

17h00, Nice – Montpellier (Ligue 1) sur Canal + Sport

17h00, Santa Clara – FC Porto (Portugal) sur RMC Sport 2

17h00, Spartak Moscou – Lokomotiv Moscou (Russie) sur Youtube

17h30, West Ham – Liverpool (Premier League) sur RMC Sport 1

17h30, West Ham – Liverpool (Premier League) sur Canal +

17h30, Cologne – Union Berlin (Bundesliga) sur BeIn Max5

18h00, Naples – Hellas Vérone (Serie A) sur BeIn 2

18h00, Lazio Rome – Salernitana (Serie A) sur BeIn Max7

18h15, St Albans – Forest Green (FA Cup) sur BeIn Max9

18h30, Majorque – Elche (Liga) sur BeIn Max6

18h30, Osasuna – Real Sociedad (Liga) sur BeIn Max10

19h05, Saison régulière (Football Américain, NFL) sur L’Equipe

19h30, Greuther Furth – Francfort (Bundesliga) sur BeIn Max5

19h30, 18e manche. Présentation (Formule 1, Grand Prix de Mexico (MEX)) sur C8

20h00, Ferreira – Sporting CP (Portugal) sur RMC Sport 1

20h00, Ajax Amsterdam – Go Ahead (Pays-Bas) sur Foot +

20h00, Circuit américain (Open de Playa del Carmen) sur Golf +

20h00, 18e manche (Formule 1, Grand Prix de Mexico (MEX)) sur C8

20h00, 18e manche (Formule 1, Grand Prix de Mexico (MEX)) sur Canal + Decale

20h45, Rennes – Lyon (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

20h45, Milan AC – Inter Milan (Serie A) sur BeIn 1

21h00, Betis Séville – FC Séville (Liga) sur BeIn 2

21h05, Clermont-Auvergne – Toulon (Top 14, 10e journée) sur Canal +

22h15, Benfica – Braga (Portugal) sur RMC Sport 1

23h35, Circuit américain. 4e tour (Open de Playa del Carmen (MEX)) sur Canal + Sport