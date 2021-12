02h00, Gervonta Davis (USA) – Isaac Cruz (MEX) (Boxe, Championnat WBA. Poids légers.) sur RMC Sport 1

02h11, Hero World Challenge (Circuit américain) sur Canal + Sport

02h30, Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks (NBA) sur BeIn Max4

08h00, Marathon de Valence (Athletisme) sur Eurosport2

08h05, Marathon de Valence (Athletisme) sur L’Equipe

09h10, A Lillehammer (NOR). Relais 4×7,5 km H (Ski de fond, Coupe du monde) sur Eurosport

09h30, Bob 2 F. A Altenberg (Bobsleigh, Coupe du monde) sur L’Equipe Site

10h50, A Lillehammer (NOR). Epreuve de saut ski. HS 138 H (Combiné Nordique, Coupe du monde) sur Eurosport

11h00, Open d’Afrique du Sud (Circuit européen 2022) sur Golf +

2 F. A Altenberg (Bobsleigh, Coupe du monde) sur L’Equipe Site

11h45, A Lillehammer (NOR). Relais 4×5 km F (Ski de fond, Coupe du monde) sur Eurosport

12h30, Bologne – Fiorentina (Serie A) sur BeIn 2

12h35, Relais 4×6 km F (Biathlon, Coupe du monde, Östersund (SUE)) sur L’Equipe

13h00, Saint-Etienne – Rennes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

13h15, Rochedale – Plymouth (FA Cup, 2e tour) sur BeIn Max10

13h30, A Anvers. Course Elite F (Coupe du monde de cyclo-cross) sur L’Equipe Site

13h35, A Anvers (Cyclo-cross, Coupe du monde F) sur Eurosport2

14h00, Epreuve de ski de fond. 10 km H (Combiné Nordique, Coupe du monde) sur Eurosport

14h00, Rayo Vallecano – Espanyol Barcelone (Liga) sur BeIn Max7

14h00, Bob 4 H. A Altenberg (Bobsleigh, Coupe du monde) sur L’Equipe Site

14h45, Lyon – Fleury (D1 Féminine) sur Canal + Decalé

14h55, A Anvers. Course Elite H (Coupe du monde de cyclo-cross) sur L’Equipe Site

15h00, A Anvers (Cyclo-cross, Coupe du monde H) sur Eurosport2

15h00, Manchester United – Crystal Palace (Premier League) sur RMC Sport 1

15h00, Manchester United – Crystal Palace (Premier League) sur Canal +

15h00, Spezia – Sassuolo (Serie A) sur BeIn Max4

15h00, Venise – Hellas Vérone (Serie A) sur BeIn Max6

15h00, Multiplex – 17e journée (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Monaco – Metz (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Reims – Angers (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Montpellier – Clermont Foot (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Lorient – Nantes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h15, Poursuite 12,5 km H (Biathlon, Coupe du monde, Östersund (SUE)) sur L’Equipe

15h15, Poursuite 12,5 km H (Biathlon, Coupe du monde, Östersund (SUE)) sur Eurosport

15h15, Concarneau – Stade Briochin (National) sur FFF TV

15h15, Liqui Moly StarLigue (Handball) sur BeIn 1

15h20, Feature Race (Formule 2, Grand Prix d’Arabie Saoudite) sur Canal +

15h20, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn Max8

15h30, Stuttgart – Hertha Berlin (Bundesliga) sur BeIn 2

15h30, Bob 4 H. A Altenberg (Bobsleigh, Coupe du monde) sur L’Equipe Site

16h00, Finale (Phase finale de Coupe Davis ) sur BeIn 3

16h15, A Wisla (POL). HS 134 H (Saut Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

16h15, Elche – Cadix (Liga) sur BeIn Max7

17h00, Hero World Challenge (Circuit américain) sur Golf +

17h00, Fenerbahce – Rizespor (Turquie) sur BeIn Max5

17h00, Aston Villa – Leicester (Premier League) sur RMC Sport 1

17h00, Aston Villa – Leicester (Premier League) sur Canal + Sport

17h00, Nice – Strasbourg (Ligue 1) sur Canal + Decalé

17h20, HS 140 F (Saut

17h30, Mönchengladbach – Fribourg (Bundesliga) sur BeIn Max6

17h30, 21e manche. La grille (Formule 1, Grand Prix d’Arabie Saoudite) sur Canal +

17h30, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn 1

17h50, Slovénie – France (Championnat du monde F. Phase de poules, Groupe A) sur TMC

17h50, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn Max8

17h50, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn Max9

18h00, Sampdoria – Lazio Rome (Serie A) sur BeIn 2

18h00, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn 1

18h15, Saleford – Chesterfield (FA Cup, 2e tour) sur BeIn Max10

18h30, A Lake Louise (CAN). Super-G (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

18h30, La course (Formule 1, Grand Prix d’Arabie Saoudite) sur Canal +

18h30, Levante – Osasuna (Liga) sur BeIn Max7

19h00, NFL (Football américain) sur BeIn Max4

19h05, Atlanta – Tampa Bay (Football Américain, NFL, 13e journée) sur L’Equipe

20h00, A Beaver Creek (USA). Super-G (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

20h00, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn 1

20h00, Finale (Phase finale de Coupe Davis ) sur BeIn 3

20h20, Monténégro – Angola (Championnat du monde féminin ) sur BeIn Max5

20h20, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn Max8

20h20, Championnat du monde féminin (Handball) sur BeIn Max9

20h35, 4e tour. Hero World (Circuit américain) sur Canal + Sport

20h45, Juventus Turin – Genoa (Serie A) sur BeIn 1

20h45, Bordeaux – Lyon (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

21h00, Celta Vigo – Valence (Liga) sur BeIn Max7

21h05, Stade français – La Rochelle (Top 14, journée) sur Canal +

21h30, NBA (Basket-ball) sur BeIn 2