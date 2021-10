00h00, Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks (NBA) sur BeIn 1

00h15, W Series. 1re course (Grand Prix des Etats-Unis) sur Canal + Sport

01h00, Paulo Costa – Marvin Vettori (MMA, UFC 196) sur RMC Sport 2

02h00, NBA (Basket-ball) sur BeIn Max4

04h30, Jamel Herring – Shakur Stevenson (Championnat du monde ) sur BeIn 1

04h30, NBA (Basket-ball) sur BeIn Max4

05h30, Circuit américain (Open de Chiba) sur Golf +

08h35, 16e manche. Warm Up des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

09h05, 16e manche. Warm Up des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

09h35, 16e manche. Warm Up des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

09h50, Géant H, 1re manche (Ski, Coupe du monde Sölden (AUT)) sur Eurosport

10h00, World Tour. 6e jour (Badminton, Open du Danemark) sur L’Equipe Site

10h55, 16e manche. La course des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

11h00, Finale (Tournoi WTA de Moscou ) sur BeIn 3

11h30, Finale par appareil. A Kytakyushu (JAP) (Gymnastique artistique, Championnats du monde) sur RMC Sport 1

11h30, Finale par appareil. A Kytakyushu (JAP) (Gymnastique artistique, Championnats du monde) sur RMC Sport UHD

12h00, 6e jour (Badminton, Open du Danemark) sur L’Equipe Site

12h00, 15e manche. MX2. 1re course (Motocross, Grand Prix de Trentino (ITA)) sur Eurosport2

12h15, 16e manche. La course des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

12h30, Atalanta Bergame – Udinese (Serie A) sur BeIn 2

13h00, Nice – Lyon (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

13h00, 15e manche. MXGP. 1re course (Motocross, Grand Prix de Trentino (ITA)) sur Eurosport2

13h20, Géant H, 2e manche (Ski, Coupe du monde Sölden (AUT)) sur Eurosport

13h30, Coupe du monde, 4e manche. Course F (Cyclo-cross de Zonhoven (BEL)) sur L’Equipe

14h00, FC Séville – Levante (Liga) sur BeIn Max6

14h00, 16e manche. La course des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal +

14h30, A Laval. Finales (Escalade, Coupe d’Europe de vitesse) sur Sport en France

14h30, 5e jour. A Roubaix (Nord) (Championnats du monde sur piste) sur Eurosport

15h00, Multiplex – 11e journée (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Lens – Metz (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Lorient – Bordeaux (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Reims – Troyes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Rennes – Strasbourg (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, West Ham – Tottenham (Premier League) sur RMC Sport 1

15h00, West Ham – Tottenham (Premier League) sur Canal + Sport

15h00, Hellas Vérone – Lazio Rome (Serie A) sur BeIn Max4

15h00, Fiorentina – Cagliari (Serie A) sur BeIn 2

15h00, 15e manche. MX2. 2e course (Motocross, Grand Prix de Trentino (ITA)) sur Eurosport2

15h20, A Roubaix. 5e jour (Championnats du monde sur piste) sur France 3

15h30, Cologne – Bayer Leverkusen (Bundesliga) sur BeIn Max5

16h15, FC Barcelone – Real Madrid (Liga) sur BeIn 1

16h30, Finale (Tournoi ATP d’Anvers (BEL)) sur Eurosport2

16h45, Ajax Amsterdam – PSV Eindhoven (Pays-Bas) sur Foot +

16h45, Montpellier – PSG (Liqui Moly StarLigue ) sur BeIn 3

17h00, Monaco – Montpellier (Ligue 1) sur Canal + Sport

17h30, Manchester United – Liverpool (Premier League) sur RMC Sport 1

17h30, Manchester United – Liverpool (Premier League) sur Canal + Sport

17h30, Stuttgart – Union Berlin (Bundesliga) sur BeIn Max5

18h00, AS Roma – Naples (Serie A) sur BeIn 2

18h00, Fenerbahce – Alanyaspor (Turquie) sur BeIn Max8

18h00, Zenit St Petersbourg – Spartak Moscou (Russie) sur Youtube

18h00, W Series. La 2e course (Grand Prix des Etats-Unis) sur Canal + Decale

18h30, Betis Séville – Rayo Vallecano (Liga) sur BeIn Max6

19h00, Vizela – Benfica (Portugal) sur RMC Sport 2

19h00, NFL (Football américain) sur BeIn Max4

19h30, Bochum – Francfort (Bundesliga) sur BeIn Max5

20h40, 17e manche. Avant-course (Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis) sur C8

20h45, Marseille – PSG (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

20h45, Inter Milan – Juventus Turin (Serie A) sur BeIn 1

21h00, Atletico Madrid – Real Sociedad (Liga) sur BeIn 2

21h00, 17e manche. La course (Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis) sur Canal + Decale

21h00, 17e manche. La course (Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis) sur C8

21h05, La Rochelle – Toulon (Top 14, 8e journée) sur Canal +

21h25, NCAA (Football américain) sur BeIn Max5

22h00, Brooklyn Nets – Charlotte Hornets (NBA) sur BeIn 3