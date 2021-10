01h00, NBA (Basket-ball) sur BeIn 1

02h00, Chicago Bulls – New York Knicks (NBA) sur BeIn Max4

04h00, Los Angeles Lakers – Phoenix Suns (NBA) sur BeIn 1

05h30, Circuit américain (Open de Chiba) sur Golf +

08h00, World Tour. 5e jour (Badminton, Open du Danemark) sur L’Equipe Site

08h55, 16e manche. Essais libres 3 des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

09h50, 16e manche. Essais libres 3 des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

09h50, Géant F. 1re manche (Ski, Coupe du monde Sölden (AUT)) sur Eurosport

10h00, 5e jour (Badminton, Open du Danemark) sur L’Equipe Site

10h51, 16e manche. Essais libres 3 des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

11h00, Finale par appareil. A Kytakyushu (JAP) (Gymnastique artistique, Championnats du monde) sur RMC Sport 2

11h00, Demi-finales (Tournoi WTA de Moscou ) sur BeIn 3

12h30, 16e manche. Essais qualificatifs 1 des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

12h55, 16e manche. Essais qualificatifs 2 des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

13h00, France – Angleterre (Rugby XIII. Match de préparation la Coupe du monde F) sur Sport en France

13h05, Géant F. 2e manche (Ski, Coupe du monde

13h21, 16e manche. Essais libres 4 des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

13h30, Cardiff – Middlesbrough (Championship ) sur BeIn Max10

13h30, Chelsea – Norwich (Premier League) sur RMC Sport 1

13h30, Chelsea – Norwich (Premier League) sur Canal + Sport

13h30, Circuit européen. 3e tour (Open de Majorque (ESP)) sur Golf +

14h00, Valence – Majorque (Liga) sur BeIn Max8

14h00, Tour de Drenthe F (HOL) (Cyclisme) sur Eurosport2

14h00, 16e manche. Essais qualificatifs 1 des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal +

14h30, 16e manche. Essais qualificatifs 2 des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal +

14h50, Multirugby (Top 14, 8e journée) sur Canal + Decale

14h50, ASM Clermont – Pau (Top 14, 8e journée) sur Rugby +

14h50, Biarritz – Brive (Top 14, 8e journée) sur Rugby +

14h50, Bordeaux-Bègles – Perpignan (Top 14, 8e journée) sur Rugby +

14h50, Stade Français – Lyon (Top 14, 8e journée) sur Rugby +

14h55, Superprestige, 2e manche. Course H (Cyclo-cross de Ruddervoorde (BEL)) sur Eurosport

15h00, Paris FC – Toulouse (Ligue 2) sur BeIn 1

15h00, Salernitana – Empoli (Serie A) sur BeIn Max9

15h00, 16e manche. Essais qualificatifs 1 des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal +

15h30, Multiplex – 9e journée (Bundesliga) sur BeIn 2

15h30, Bayern Munich – Hoffenheim (Bundesliga) sur BeIn Max4

15h30, RB Leipzig – Greuther Furth (Bundesliga) sur BeIn Max5

15h30, Bielefeld – Borussia Dortmund (Bundesliga) sur BeIn Max6

15h30, Wolfsbourg – Fribourg (Bundesliga) sur BeIn Max7

15h30, 16e manche. Essais qualificatifs 2 des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal +

15h30, France – Angleterre (Rugby XIII. Match de préparation la Coupe du monde H) sur Sport en France

16h00, Multiplex – 9e journée (Premier League) sur RMC Sport 1

16h00, Demi finales (Tournoi WTA de Tenerife ) sur BeIn Max10

16h15, Cadix – Alaves (Liga) sur BeIn Max8

17h00, Nantes – Clermont Foot (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

17h00, Racing 92 – Montpellier (Top 14, 8e journée) sur Canal +

17h00, 16e manche. Essais qualificatifs 1 des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne) sur Canal + Decale

17h00, Coupe du monde FINA (Natation) sur BeIn 3

17h25, 16e manche. Essais qualificatifs 2 des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Emilie-Romagne (ITA)) sur Canal + Decale

17h25, A Roubaix. 4e jour (Championnats du monde sur piste) sur Eurosport

17h45, Orléans – Boulogne (BetClic Elite, 5e journée) sur Sport en France

17h55, NCAA (Football américain) sur BeIn Max5

18h00, Sassuolo – Venise (Serie A) sur BeIn Max9

18h00, A Roubaix. 4e jour (Championnats du monde sur piste) sur France 4

18h00, Ligue des champions F (Handball) sur Eurosport2

18h15, Sporting Gijon – Valladolid (Liga 2) sur BeIn Max4

18h30, Brighton – Manchester City (Premier League) sur RMC Sport 1

18h30, Brighton – Manchester City (Premier League) sur Canal + Decalé

18h30, Hertha Berlin – Mönchengladbach (Bundesliga) sur BeIn 2

18h30, Elche – Espanyol Barcelone (Liga) sur BeIn Max8

19h00, Multiplex – 13e journée (Ligue 2) sur L’Equipe

19h00, Ajaccio – Nancy (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Amiens – Valenciennes (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Dunkerque – Caen (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Grenoble – Dijon (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Guingamp – Nimes (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Le Havre – Pau FC (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Niort – Rodez (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Sochaux – Quevilly (Ligue 2) sur Amazon Prime Video

19h00, Tondela – FC Porto (Portugal) sur RMC Sport 2

19h40, 17e manche. Essais libres 3 (Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis) sur Canal + Sport

19h45, Nîmes – Toulouse (Liqui Moly StarLigue ) sur BeIn 3

20h00, A Laval. Finales (Escalade, Coupe d’Europe de difficultés) sur Sport en France

20h00, Global Champions Tour, 15e manche (Equitation, Concours de Samorin (SLQ)) sur Eurosport2

20h30, Fedor Emelianenko (UKR) – Tim Johnson (USA) (MMA, Bellator) sur RMC Sport 2

20h45, Bologne – Milan AC (Serie A) sur BeIn 1

21h00, Lille – Brest (Ligue 1) sur Canal + Decalé

21h00, Athletic Bilbao – Villarreal (Liga) sur BeIn 2

21h00, USCX series, 4e manche. Course F (Cyclo-cross de Cincinnati (USA)) sur Eurosport

21h05, Toulouse – Castres (Top 14, 8e journée) sur Canal +

21h25, NCAA (Football américain) sur BeIn Max5

21h30, Sporting CP – Moreirense (Portugal) sur RMC Sport 1

22h00, Paulo Costa – Marvin Vettori (MMA, UFC 196) sur RMC Sport 2

22h10, USCX series, 4e manche. Course H (Cyclo-cross de Cincinnati (USA)) sur Eurosport

22h40, 17e manche. Essais qualificatifs (Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis) sur Canal + Sport