09h00, A Lenzerheide (SUI). Géant H. 1re manche (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

10h30, A Lenzerheide (SUI). Slalom F. 1re manche (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

10h30, Circuit européen. 3e tour (Open du Kenya) sur Golf +

10h50, HS 100. A Schonach (Combiné Nordique, Coupe du monde) sur Eurosport2

11h50, A Östersund (SUE). Poursuite 10 km F (Biathlon, Coupe du monde) sur Eurosport2

12h00, Tournoi WTA de Saint-Pétersbourg (Tennis) sur BeIn 3

12h00, A Lenzerheide (SUI). Géant H. 2e manche (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

12h15, A Östersund (SUE). Poursuite 10 km F (Biathlon, Coupe du monde) sur L’Equipe

13h00, Metz – Rennes (Ligue 1) sur Canal + Sport

13h15, Bournemouth – Southampton (Coupe d’Angleterre ) sur BeIn 1

13h30, Brentford – Nottingham Forest (Championship ) sur BeIn Max6

13h30, A Lenzerheide (SUI). Slalom F. 2e manche (Ski, Coupe du monde) sur Eurosport

14h00, Athletic Bilbao – Eibar (Liga) sur BeIn Max8

14h45, A Klingenthal. Ski de fond. 10 km H (Combiné Nordique, Coupe du monde) sur Eurosport

15h00, Amiens – Troyes (Ligue 2) sur BeIn 2

15h00, Ecosse – Italie (Tournoi des Six Nations, 5e journée) sur France 2

15h15, A Östersund (SUE). Poursuite 12,5 km H (Biathlon, Coupe du monde) sur L’Equipe

15h15, A Östersund (SUE). Poursuite 12,5 km H (Biathlon, Coupe du monde) sur Eurosport

15h30, Werder Brême – Wolfsbourg (Bundesliga) sur BeIn Max7

15h30, Cologne – Borussia Dortmund (Bundesliga) sur BeIn Max5

15h30, Bayern Munich – Stuttgart (Bundesliga) sur BeIn Max4

15h30, Exeter Chiefs – Leicester Tigers (Premiership, 14e Journée) sur RMC Sport UHD

15h30, Exeter Chiefs – Leicester Tigers (Premiership, 14e Journée) sur RMC Sport 1

16h00, Watford – Birmingham (Championship ) sur BeIn Max6

16h00, Finale (Tournoi ATP de Dubaï) sur Eurosport2

16h15, Celta Vigo – Real Madrid (Liga) sur BeIn 1

16h15, RS Waasland-Beveren – Saint-Trond (Belgique) sur OneFootball

16h30, A Aspen (USA). Slopestyle (Ski freestyle, Coupe du monde) sur Eurosport

16h45, France – Danemark (Match amical féminin ) sur BeIn 3

16h55, France – Danemark (Match amical F. Match 2.) sur L’Equipe

17h00, Trabzonspor – Ankaragücü (Turquie) sur BeIn Max8

17h00, Nice – Marseille (Ligue 1) sur Canal +

17h15, A Aspen (USA). Slopestyle (Ski freestyle, Coupe du monde) sur Eurosport

17h35, Irlande – Angleterre (Tournoi des Six Nations, 5e journée) sur France 2

18h00, Circuit américain. 3e tour (Open de Palm Beach Gardens) sur Golf +

18h00, Golden Tour Camille Muffat (Natation, Meeting de Marseille) sur Sport en France

18h30, Schalke 04 – Mönchengladbach (Bundesliga) sur BeIn Max4

18h30, Everton – Manchester City (Coupe d’Angleterre ) sur BeIn 1

18h30, Eupen – Courtrai (Belgique) sur OneFootball

18h30, Mouscron – Oostende (Belgique) sur OneFootball

18h45, Nantes – Nîmes (Lidl Starligue ) sur BeIn 3

18h50, Villeurbanne – Boulogne-Levallois (Coupe de France, Quart de finale) sur L’Equipe

19h00, Portimonense – FC Porto (Portugal) sur RMC Sport 1

19h50, A Aspen (USA). Slopestyle F et H (Snowboard, Park City) sur Eurosport

19h58, Le Havre – Sochaux (Ligue 2) sur BeIn Max10

19h58, Châteauroux – Caen (Ligue 2) sur BeIn Max9

19h58, Valenciennes – Auxerre (Ligue 2) sur BeIn Max8

19h58, Paris FC – Grenoble (Ligue 2) sur BeIn Max7

19h58, Nancy – Clermont Foot (Ligue 2) sur BeIn Max6

19h58, Niort – Toulouse (Ligue 2) sur BeIn Max5

20h00, MultiLigue 2 (Ligue 2) sur BeIn 2

20h00, Circuit américain. 3e tour (Open de Palm Beach Gardens) sur Canal + Sport

20h00, Guingamp – Rodez (Ligue 2) sur BeIn Web

20h00, Pau FC – Dunkerque (Ligue 2) sur BeIn Web

20h30, Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks (NBA) sur BeIn Max4

20h30, Paris – St Raphaël (Volley-ball, Ligue A F. 23e journée) sur Sport en France

20h45, Inter Milan – Sassuolo (Serie A) sur BeIn 1

20h45, Beerschot-Wilrijk – Charleroi (Belgique) sur OneFootball

20h50, France – Pays de Galles (Tournoi des Six Nations, 5e journée) sur France 2

21h00, Valladolid – FC Séville (Liga) sur BeIn 3

21h00, Brighton – Newcastle (Premier League) sur RMC Sport 1

21h00, Brighton – Newcastle (Premier League) sur Canal + Decalé

21h30, Sporting CP – Guimaraes (Portugal) sur RMC Sport 2

22h00, Tournoi WTA de Monterrey (Tennis) sur BeIn Max6

22h00, Tournoi WTA de Monterrey (Tennis) sur BeIn Max5