08h55, Essais libres 1 des Moto 3 (Moto, GP d’Allemagne) sur Canal + Decale

09h50, Essais libres 1 des Moto GP (Moto, GP d’Allemagne) sur Canal + Decale

10h50, Essais libres 1 des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Allemagne) sur Canal + Decale

11h00, Quart de finale (Tournoi de Halle (ALL)) sur Eurosport

11h10, 7e manche. Essais libres 1 (Formule 1, GP de France) sur Canal + Sport

12h45, Quart de finale (Tournoi de Halle (ALL)) sur Eurosport

13h10, Essais libres 2 des Moto 3 (Moto, GP d’Allemagne) sur Canal + Decale

13h40, 3e course (Formule 3, Grand Prix de France) sur Canal + Sport

14h05, Essais libres 2 des Moto GP (Moto, GP d’Allemagne) sur Canal + Decale

14h30, 7e manche. Essais libres 2 (Formule 1, Grand Prix de France) sur Canal + Sport

14h30, Quart de finale (Tournoi ATP du Queen’s (ALL)) sur Eurosport

15h00, Suède – Slovaquie (Euro 2020, Groupe E) sur BeIn 1

15h11, Essais libres 2 des Moto 2 (Moto, GP d’Allemagne) sur Canal + Decale

16h15, Quart de finale (Tournoi ATP du Queen’s (ANG)) sur Eurosport

18h00, Croatie – République Tchèque (Euro 2020, Groupe D) sur BeIn 1

18h00, Quart de finale (Tournoi ATP du Queen’s (ANG)) sur Eurosport

20h00, 2e tour (US Open 2021) sur Golf +

20h45, République Tchèque – France (EuroBasket F, Groupe D) sur Canal + Sport

20h45, La Rochelle – Racing 92 (Top 14, Demi-finale) sur Canal +

21h00, Angleterre – Ecosse (Euro 2020, Groupe D) sur TF1

21h00, Angleterre – Ecosse (Euro 2020, Groupe D) sur BeIn 1

23h00, Chili – Bolivie (Copa America) sur L’Equipe Site

23h00, 2e tour (US Open) sur Canal + Sport