00h00, 2e tour (Masters 1000 Indian Wells) sur Eurosport

01h00, Mackenzie Dern – Marina Rodriguez (MMA, UFC Fight Night 194) sur RMC Sport 2

03h00, Tyson Fury (GBR) – Deontay Wilder (USA) (Boxe, Réunion de Las Vegas. Championnat WBC Poids lourds) sur Canal +

05h30, Tyson Fury (GBR) – Deontay Wilder (USA) (Boxe, Réunion de Las Vegas. Championnat WBC Poids lourds) sur Canal +

12h00, 13e manche. MX2. 1re course (Motocross, championnat du monde) sur Eurosport2

13h00, Grand Prix de France. 13e manche. MXGP. 1re course (Motocross, championnat du monde) sur Eurosport2

13h00, Grand Prix de France. 13e manche. MXGP. 1re course (Motocross, championnat du monde) sur L’Equipe

13h20, Sail GP. 2e jour (Voile, Grand Prix d’Espagne) sur Canal + Sport

13h30, Circuit européen. 4e tour (Open d’Espagne) sur Golf +

14h00, 16e manche (Formule 1, Grand Prix de Turquie) sur Canal +

14h00, 5e manche. 2e course (Coupe du monde WTCR. Course de Most (RTC)) sur Eurosport2

15h00, Grand Prix de France. 13e manche. MX2. 2e course (Motocross, championnat du monde) sur L’Equipe

15h00, Grand Prix de France. 13e manche. MX2. 2e course (Motocross, championnat du monde) sur Eurosport2

15h10, Paris – Tours (World Tour) sur France 3

15h20, Paris – Tours (World Tour) sur Eurosport

16h00, Grand Prix de France. 13e manche. MXGP. 2e course (Motocross, championnat du monde) sur Eurosport2

16h00, Grand Prix de France. 13e manche. MXGP. 2e course (Motocross, championnat du monde) sur L’Equipe

16h55, Ukraine – France (Qualifications au Championnat d’Europe F. Groupe 4) sur L’Equipe

17h00, 5e manche. 2e course (Coupe du monde WTCR, Course de Most (RTC)) sur Eurosport2

18h45, Miami – Tampa Bay (Football Américain, NFL) sur L’Equipe

19h20, Coupe du monde, 1re manche. Course Elite F (Cyclo-cross de Waterloo (USA)) sur L’Equipe Site

19h25, Coupe du monde, 1re manche. Course F (Cyclo-cross de Waterloo (USA)) sur Eurosport2

20h00, 2e tour (Masters 1000 Indian Wells) sur Eurosport

20h50, Coupe du monde, 1re manche. Course Elite H (Cyclo-cross de Waterloo (USA)) sur L’Equipe Site

20h55, Coupe du monde, 1re manche. Course H (Cyclo-cross de Waterloo (USA)) sur Eurosport2

21h00, Mauritanie – Tunisie (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

21h05, Stade Français – Clermont-Auvergne (Top 14, 6e journée) sur Canal +

22h00, 2e tour (Masters 1000 Indian Wells) sur Eurosport

22h00, Bolivie – Pérou (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur BeIn Max7

22h30, Venezuela – Equateur (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur BeIn 3

23h00, Circuit américain. 4e tour (Open de Las Vegas) sur Golf +

23h00, Colombie – Brésil (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur BeIn 2

23h20, Circuit américain. 4e tour (Open de Las Vegas) sur Canal + Sport