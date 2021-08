Comment adhérer à un club sportif ? Devenir adhérent d’un club sportif nécessite la plupart du temps d’avoir une licence. Comment l’obtenir ou la renouveler ? Nous vous expliquons tout. Vous êtes adhérent dans un club de sport ou prévoyez de le devenir ? Voici les conditions pour obtenir ou faire renouveler votre licence sportive pour la prochaine saison. Explications.

Qu’est-ce qu’une licence sportive et à quoi sert-elle ?

Une licence sportive est un document accessible à partir de 3 ans pour certaines disciplines et sans limite d’âge maximal. Elle donne accès à la pratique d’un sport en club ou association, soit pour la compétition, soit en loisir. La licence est uniquement délivrée par les clubs affiliés à une fédération dans le sport pratiqué.

Grâce à ce document, le licencié est couvert par l’assurance de la fédération en cas d’accident ou de dommages dont il est l’auteur ou la victime.

Bon à savoir, il existe plusieurs types de licences sportives : dirigeant, loisirs, compétition, arbitre et même scolaire.

Comment obtenir une première licence sportive ?

La demande de première licence sportive se fait auprès du club convoité. Les documents sont généralement disponibles sous format électronique sur le site du club ou sous format papier à retirer auprès des représentants du bureau de la structure sportive. Les pratiquants mineurs doivent faire remplir et signer leur licence sportive par leurs parents ou tuteurs.

Attention, les clubs sportifs non affiliés à une fédération peuvent avoir des exigences différentes d’une structure à l’autre.

Licence compétition

Si vous envisagez de participer aux matchs ou compétitions organisés par la fédération sportive, vous devez impérativement remplir le document de première demande et y joindre les pièces obligatoires demandées. Il s’agit :

D’un certificat médical daté de moins d’un an pour les personnes majeures mentionnant l’aptitude du futur adhérent à pratiquer la discipline concernée en compétition. Ce document est valable 3 ans.

D’une photo d’identité

D’un chèque du montant indiqué par le club sportif

Bon à savoir : pour les mineurs, le certificat médical pour une première licence ou un renouvellement a été remplacé par un questionnaire santé équivalent à une autorisation parentale depuis 2021. Le certificat reste néanmoins obligatoire pour la pratique de certains sports jugés à risques. En cas de doute, les services publics ont mis en place un simulateur permettant de savoir si le certificat médical est requis, tant pour une première demande que pour un renouvellement.

Il se peut que d’autres documents soient demandés en fonction des clubs ou associations, tels que l’autorisation du droit à l’image pour la diffusion de photos ou vidéos sur les réseaux sociaux ou le site internet, le règlement intérieur daté et signé, etc.

Licence loisir

La licence loisir vous permet de pratiquer une discipline sportive dans le club de votre choix, mais sans disputer les compétitions. Les documents à remplir et à fournir pour obtenir une première licence loisir sont les mêmes que ceux pour une licence compétition. Cependant, le montant de la cotisation est en général moins élevé.

La licence scolaire

Si un enfant souhaite pratiquer une discipline sportive sous couvert d’une fédération sportive scolaire (UNSS, UGSEL ou USEP), il devra alors remplir le document de demande d’adhésion.

Le certificat médical n’est pas obligatoire, sauf pour la pratique des sports suivants :

Bon à savoir : pour les mineurs, le certificat médical pour une première licence ou un renouvellement a été remplacé par un questionnaire santé équivalent à une autorisation parentale depuis 2021. Le certificat reste néanmoins obligatoire pour la pratique de certains sports jugés à risques. En cas de doute, les services publics ont mis en place un simulateur permettant de savoir si le certificat médical est requis, tant pour une première demande que pour un renouvellement. Il se peut que d’autres documents soient demandés en fonction des clubs ou associations, tels que l’autorisation du droit à l’image pour la diffusion de photos ou vidéos sur les réseaux sociaux ou le site internet, le règlement intérieur daté et signé, etc. Licence loisir La licence loisir vous permet de pratiquer une discipline sportive dans le club de votre choix, mais sans disputer les compétitions. Les documents à remplir et à fournir pour obtenir une première licence loisir sont les mêmes que ceux pour une licence compétition. Cependant, le montant de la cotisation est en général moins élevé. La licence scolaire Si un enfant souhaite pratiquer une discipline sportive sous couvert d’une fédération sportive scolaire (UNSS, UGSEL ou USEP), il devra alors remplir le document de demande d’adhésion. Le certificat médical n’est pas obligatoire, sauf pour la pratique des sports suivants : Les sports extrêmes : alpinisme, plongée subaquatique, spéléologie et parachutisme

Le rugby à XII, XIII ou XV

Les sports durant lesquels un KO peut être requis pour que la compétition prenne fin (boxe anglaise, kick-boxing, savate, etc.)

Les sports nécessitant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé (ball-trap, tir, biathlon…)

Les sports pratiqués en compétition pour lesquels la conduite d’un véhicule est requise (hors modélisme radioguidé) : karting, motocross, sport auto…)

Les sports aéronautiques (hors aéromodélisme) : voltige aérienne, vol à voile, vol libre…)

Le certificat médical devra alors être daté de moins d’un an et mentionner l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline en question.

Comment renouveler sa licence sportive ?

Un renouvellement de licence sportive doit être réalisé chaque année avant le démarrage de la prochaine saison ou au début de celle-ci. Il conviendra alors de remplir le document concerné. Celui-ci est à retirer auprès du club ou de l’établissement scolaire dans lequel l’adhérent souhaite se réengager.

Bon à savoir : un renouvellement de licence sportive auprès d’une fédération n’est valable qu’en cas de pratique de ladite discipline sans interruption d’une année à l’autre. C’est également ce document que devra remplir un adhérent qui change de club, mais toujours en pratiquant le même sport.

Les pièces à fournir pour un renouvellement de licence sportive

En plus du formulaire de renouvellement, certains autres documents seront également à transmettre aux dirigeants, à savoir le chèque du montant de la licence ainsi que d’autres pièces complémentaires pouvant être demandées par le club en question.

Bon à savoir : les adhérents majeurs ayant fourni un certificat médical de moins de 3 ans ne sont pas dans l’obligation d’en produire un nouveau (à l’exception des sports à risques). En revanche, il faudra remplir un questionnaire santé. En fonction des réponses, l’attestation du questionnaire sera suffisante ou un certificat médical de moins de 6 mois sera demandé.