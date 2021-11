Le wakeboard est un sport jeune, (apparu au début des années 1980), encore peu connu du grand public. Et comme tout sport (peu médiatisé ou non d’ailleurs), de nombreux préjugés l’entourent. La championne d’Europe, Aurélie Godet, les a démontés, dans une interview pour le Crédit Agricole. « Mais qui s’intéresse à ce sport ? », « Le wakeboard est un sport de vacances »… Bref, tout y passe.

