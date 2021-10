Beaucoup de personnes pensent encore que les paris sportifs ne sont liés qu’au hasard. Pire encore, certains pensent qu’il suffit de s’y connaître en une discipline pour pouvoir faire le max de gain. Bien au contraire, il y a toute une science qui se développe derrière.

Le plus souvent, les débutants en la matière ont tendance à se fier uniquement à leur instinct, ce qui n’est pas suffisant. A la limite, on dira même que ce n’est pas nécessaire. Les paris suivent un certain nombre de principes mathématiques grâce auxquels vous serez sûr d’optimiser vos gains et de minimiser vos pertes.

Que ce soit à la détermination des probabilités ou alors de la marge du bookmaker, des calculs mathématiques sont nécessaires si vous souhaitez faire des paris gagnants. Il serait alors important pour vous de connaître toutes ces petites subtilités afin d’être maître de vos paris.

La conversion des cotes en probabilités

Qu’est-ce qu’une cote ?

Selon le site ParisSportif.fr, dans le domaine des paris sportifs, la cote est une valeur chiffrée qu’un bookmaker associe à un pari précis. Ainsi, cette valeur détermine le gain que vous obtiendrez si votre pari est gagnant. Il s’agit, en général, d’une valeur décimale supérieure à 1 que vous multiplierez par votre mise pour avoir votre gain potentiel.

Cependant, il existe plusieurs formats de cotes dont les plus utilisées sont :

Les cotes décimales : Ce sont les cotes les plus connues et généralement les plus utilisées aux paris sportifs en Europe, en Australie et au Canada. Elles représentent le montant que vous gagnerez pour 1 € misé ;

Les cotes fractionnaires : Elles sont aussi appelées cotes britanniques. Comme leur nom l'indique, elles sont représentées sous forme de fraction ;

Les cotes américaines : Elles sont encore appelées cotes moneyline. Elles sont précédées d'un signe (+) ou (-), le signe (+) attribué à l'événement possédant une faible probabilité et un paiement élevé.

Il est tout de même possible de passer d’un format de cote à un autre en respectant un certain nombre de règles de calcul bien définies. Par exemple, pour passer d’une cote fractionnaire à une cote décimale, il suffit de résoudre la fraction et d’ajouter 1 au nombre décimal obtenu.

Les cotes vous permettent aussi de définir les probabilités d’échec ou de succès d’un pari que vous réalisez. Ces probabilités ont une façon bien spéciale de se déterminer en fonction du type de cote que vous avez en face de vous.

Comment déterminer les probabilités à partir des cotes

Dépendamment du format de cote que vous avez en face de vous, il existe une méthode permettant de déterminer les probabilités. Bien évidemment, il existe plusieurs sites qui permettent d’effectuer ces conversions. Cependant, certains parieurs préfèrent eux-mêmes effectuer leurs calculs à la main, sur du papier.

Ainsi, si vous avez, pour un pari quelconque, une cote de 1,3, pour avoir la probabilité, il vous suffit d’appliquer la formule dans le cas de cotes décimales et vous obtiendrez une probabilité de 76,92 %.

Le Taux de Retour Joueur (TRJ)

De quoi s’agit-il ?

Le Taux de Retour Joueur est le pourcentage des mises que le bookmaker redistribue aux joueurs. En réalité, c’est le pourcentage déterminant la somme que le bookmaker peut mettre à la disposition des parieurs une fois que celui-ci a retiré sa marge.

C’est une notion très importante pour les parieurs et pour les bookmakers. En effet, que ce soit du côté des parieurs ou alors des bookmakers, chacun a le désir de gagner de l’argent. De ce fait, plus le TRJ est grand, plus le parieur est avantagé, le bookmaker ayant ainsi peu de marge.

Comment calculer le TRJ

En France, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ, ex-ARJEL) impose un TRJ maximal de 85 % à tous les bookmakers. Tous ceux ne respectant pas cette consigne peuvent se voir retirer leur accréditation. La marge des bookmakers est ainsi fixée à 15 %. Cependant, il ne s’agit pas que la marge du bookmaker soit figée à 15 % à chaque évènement ; cela s’étend en général sur une période de 6 mois.

Le TRJ varie alors en fonction de l’évènement et surtout en fonction du bookmaker qui peut vouloir se faire plus attractif que la concurrence en proposant un TRJ très élevé. Il vous revient alors de pouvoir définir le TRJ proposé par votre bookmaker à chaque évènement. Le calcul est assez simple, qu’il s’agisse d’un pari à 2 ou 3 issues :

cote 1, cote 2 et cote 3 représentent les différentes cotes de l’événement sur lequel vous voulez parier.

Pourquoi se servir du Taux de Retour Joueur

Si vous voulez bien choisir vos paris, il est important pour vous de parfaitement maîtriser le Taux de Retour Joueur. En effet, le TRJ vous permettra de savoir si la cote du bookmaker est assez avantageuse pour vous. Vous constaterez souvent que les cotes proposées par plusieurs bookmakers crédibles sont différentes. Cela est dû à la marge que chaque bookmaker se donne sur le pari.

Ainsi, après avoir calculé la marge d’un bookmaker, vous pouvez vous rendre compte que celle-ci ne vous arrange pas. Dans ce cas, vous pouvez jeter un œil chez les autres bookmakers pour évaluer leurs marges et ainsi choisir celui qui a le Taux de Retour Joueur le plus bénéfique pour vous.