Et si ces petits écouteurs placés dans vos oreilles lors de votre running, votre séance de musculation ou pendant vos exercices de fitness à la maison avaient un impact positif votre performance ? Des études scientifiques ont en effet démontré que la musique avait de nombreux bienfaits sur nos performances sportives.

Par Vanessa Maurel

Extrait du magazine WOMEN SPORTS N°17 de juillet-août-septembre 2020.

Elle jouerait notamment un rôle positif sur la tolérance à l’effort. Selon une étude du Docteur Costas Karageorghis, publiée dans son livre « Inside Sports Psychology », la musique écoutée pendant la séance pourrait en effet augmenter l’efficacité « jusqu’à 15% ». « La musique peut améliorer les sentiments positifs tels que la vigueur, le bonheur et l’excitation, tout en réduisant les sentiments négatifs tels que la tension, la dépression, la colère et la fatigue », explique-t-il d’ailleurs dans une interview accordée à la BBC. « La musique bloque les symptômes liés à la fatigue tels que les poumons brûlants, le cœur qui bat et l’acide lactique dans les muscles. Cela peut réduire jusqu’à 10% notre perception de l’effort ». Ainsi, vous évader à travers vos hits préférés vous aide à vous concentrer sur autre chose que votre sensation de fatigue. Le bonheur que la musique vous procure atténue également les mauvaises pensées. Impossible d’imaginer abandonner !

Adapter le genre et les tempos de musique à votre exercice. En effet, il vous sera plus simple de faire de gros efforts sur une musique plus « punchy » que sur de la musique douce, et inversement pour vous relaxer. Prenez exemple sur les cours collectifs d’aérobie, de spinning ou même de bodypump. Tous les exercices sont synchronisés avec la musique. Plus lente et douce pour les moments de récupération, plus forte et rapide lors des efforts intenses. En clair, la musique « aide à induire une activité des ondes cérébrales (alpha) qui est responsable de nos rêves et de nos états de repos. Cela conduit à un état connu sous le nom de « flux », qui est un état de motivation ultime dans lequel les sportifs sont complètement immergés dans ce qu’ils font et se sentent comme s’ils fonctionnaient en pilotage automatique », confirme le Docteur Karageorghis dans son interview.

Aucune raison de s’en passer, donc, mais toujours en étant raisonnable. À terme, écouter de la musique trop fort notamment avec des écouteurs peut entraîner des problèmes d’audition. Il est d’ailleurs conseillé de consommer de la musique via son casque et ses écouteurs, en ne pas dépassant pas 60 % du volume maximum. On rappelle aussi que courir avec des écouteurs peut-être dangereux, notamment en ville. Alors prudence !

La playlist sport, by Women Sports

POUR LA SÉANCE

Soprano – Le Coach

Spice Girls – Wannabe

Survivor – Eye Of The Tiger

Beyoncé – Run the World

NOTD, Felix Jaehn – So Close

Pink – Hustle

Deorro, Henry Fong & Elvis Crespo – Pica

Armin van Buuren – Turn It Up

Mark Ronson ft. Bruno Mats – Uptown Funk

Pharrell Williams – Happy

POUR LES ÉTIREMENTS

Mecano – Hijo de la Luna

Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy

Birdy – People Help The People