Dans tous les sports, seule la victoire est belle. C’est ce qu’on entend souvent à la télévision ou sur les réseaux dits sociaux. Pourtant la pratique du sport en tant qu’apport personnel est très enrichissante même dans la défaite ou mieux encore s’il n’y a pas de vainqueur ni de vaincu. On ne parle pas ici de finance mais plutôt de bienfait moral ou physique.

Les bienfaits physiques

Parlons d’abord de l’apport physique puisque c’est lui qui vient le premier à l’idée lorsqu’on parle de sport. Il est évident et immédiatement compréhensible par tout le monde que « faire de l’exercice » comme on disait il y a quelques années permet de s’oxygéner. En clair, c’est-à-dire que le sang – transporteur d’oxygène – va circuler plus vite et mieux dans tout l’organisme car nos vaisseaux sanguins vont sensiblement s’agrandir. Donc la circulation s’améliorera. Or c’est ce liquide vital qui permet à tous nos organes de bien fonctionner. Avec cette amélioration on favorise aussi une bonne tension artérielle et les risques d’hypertension diminuent drastiquement. En plus des apports sur le système sanguin, le sport ou plus simplement l’activité physique régulière permet de maintenir sa tonicité musculaire voir de l’améliorer. En développant même légèrement sa musculature par une activité sportive régulière on défavorise les maux habituels de dos ou d’articulation. Ce type de pratique anticipe et prévient les éventuelles blessures désagréables.

Un autre aspect davantage méconnu celui-là, c’est que grâce au sport on se charpente davantage ; nos os en profitent également. Du coup moins de douleurs articulaires et moins d’arthrose. En nous faisant dépenser les calories malheureusement gagnées lors de sympathiques repas ou soirées, le sport contribue à éviter une prise de poids fort désagréable et très difficilement perdable. Bien évidemment le type d’activités sportives que l’on pratique favorisera tel ou tel bienfait plutôt qu’un autre. D’où l’importance de varier les plaisirs. Une activité d’endurance sera totalement recommandée pour optimiser la circulation du sang sans forcément accroître la masse musculaire. A contrario, un sport très dynamique pratiqué à haute intensité sur de courtes périodes favorisera plutôt la musculation.

Les bienfaits moraux

Parlons maintenant des apports sur le plan moral ou mental si l’on préfère. L’activité physique ou même les activités physiques judicieusement choisies apportent généralement une satisfaction. Une sorte de plaisir du devoir accompli. Un devoir que l’on s’est soi-même astreint volontairement à suivre. C’est parfois difficile au début mais très gratifiant par la suite. Le plaisir obtenu agit sur notre moral. On sera plus posé et enclin à la discussion. Certaines personnes finissent par ne plus pouvoir s’en passer. En oxygénant fortement le cerveau tout d’abord et en nous permettant le temps de cette activité de nous échapper, nous optimisons nos capacités intellectuelles. On l’oublie trop souvent. Combien de personnes se disent moins stressées après un bon footing ou une séance de fractionné qu’avant. D’ailleurs on dort généralement beaucoup mieux après une bonne dépense physique. Le sommeil réparateur prend alors tout son sens.

De même la pratique collective apporte encore d’autres bienfaits. Organiser un petit tournoi de paris sportif est l’activité parallèle la plus pratiquée. Très simple à mettre en place grâce aux innombrable sites de jeux d’argent dédiés et de paris en ligne, elle procurera émulation et plaisir. En se retrouvant en groupe, on crée une espèce de réseau vraiment social celui-là. La passion commune est alors un lien qui se tissera de plus en plus au fil du temps. La motivation des uns par les autres est beaucoup plus efficace que l’auto-persuasion. Parfois la concurrence saine qui s’installe permet une émulation de bon aloi.

Un sport collectif permet aux éducateurs de faire passer auprès des enfants des valeurs essentielles : respect des règles, respect de ses partenaires, respect des adversaires qui ne sont pas des ennemis, respect de l’arbitre au-dessus de tout. Plus on enseigne tôt ces valeurs plus elles s’ancreront chez les jeunes, futurs adultes, qui feront la société de demain.

Une fois l’activité purement sportive terminée on prendra plaisir à rester ensemble quelque temps pour discuter de choses et d’autres. On pourra alors se fixer des objectifs communs en constante progression sans aucune autre contrainte que celle que l’on se donne. Des activités annexes pourront également surgir de ces discussions.