2021 s’annonce comme une année impaire pas comme les autres avec un Euro et des JO. Sous réserve que la crise sanitaire ne bouleverse pas le calendrier…

JANVIER

1er – Saut à skis: Tournée des Quatre tremplins, Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)

3 au 15 – Rallye-raid: Dakar en Arabie saoudite (départ Jeddah, arrivée Jeddah)

3 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Zagreb (slalom)

3 – Saut à skis: Tournée des Quatre tremplins, Innsbruck (Autriche)

5 au 13 – Tennis: Tournoi ATP d’Antalya (Turquie)

5 au 13 – Tennis: Tournoi ATP de Delray Beach (Etats-Unis)

5 au 13 – Tennis: Tournoi WTA d’Abu Dhabi

6 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Zagreb (slalom)

3 – Saut à skis: Tournée des Quatre tremplins, Bischofshofen (Autriche)

7 au 10 – Biathlon: Coupe du monde d’Oberhof (Allemagne)

8 au 10 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs d’Adelboden (géant + slalom)

9 et 10 – Ski alpin: Coupe du monde dames de St Anton (descente + super-G)

10 au 13 – Tennis: qualifications pour l’Open d’Australie à Dubai (dames) et Doha (messieurs)

12 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Flachau (slalom)

13 – Foot: Trophée des champions entre le Paris SG et Marseille, à Lens

13 au 17 – Biathlon: Coupe du monde d’Oberhof (Allemagne)

13 au 31 – Handball: Championnat du monde messieurs en Egypte

15 au 17 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Wengen (descente + slalom)

15 janvier au 2 février – Voile: Coupe Prada, épreuve qualificative de la

36e Coupe de l’America à Auckland (Nouvelle-Zélande)

16 et 17 – Patinage de vitesse: Championnats d’Europe à Heerenveen (Pays-Bas)

16 et 17 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Maribor (slalom géant)

18 au 24 – Biathlon: Coupe du monde d’Anterselva (Italie)

21 au 24 – Rallye: début du Championnat du monde WRC avec le rallye Monte-Carlo

22 au 24 – Short-track: Championnats d’Europe à Gdansk (Pologne)

22 au 24 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Kitzbühel (descente + super-G + slalom)

23 et 24 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Crans Montana (descente)

26 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Schladming (slalom)

26 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Kronplatz (slalom)

29 au 31 – Luge: Championnats du monde à Königssee (Allemagne)

30 et 31 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Chamonix (géant + slalom)

30 et 31 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Garmisch-Partenkirchen (super-G + descente)

31 au 6 février – Tennis: Tournois ATP de Melbourne et d’Adelaïde

FEVRIER

1er au 7 – Tennis: tournoi WTA de Melbourne

1er au 11 – Foot: Coupe du monde des clubs à Doha

2 au 5 – Tennis: ATP Cup à Melbourne

5 et 6 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Garmisch-Partenkirchen (descente + super-G)

5 au 14 – Bobsleigh/skeleton: Championnats du monde à Altenberg (Allemagne)

6 et 7 – Rugby: 1re journée du Tournoi des six nations avec Italie – France, Angleterre – Ecosse et pays de Galles – Irlande

7 – Football américain: Super Bowl à Tampa Bay (Floride)

8 au 21 – Tennis: Open d’Australie à Melbourne

8 au 21 – Ski alpin: Championnats du monde à Cortina d’Ampezzo (Italie)

10 au 21 – Biathlon: Championnats du monde à Pokljuka (Slovénie)

11 au 14 – Patinage de vitesse: Championnats du monde à Heerenveen (Pays-Bas)

13 et 14 – Rugby: 2e journée du Tournoi des six nations avec Angleterre – Italie, Ecosse – pays de Galles et Irlande – France

13 au 22 – Voile: finale de la Coupe Prada, qui désigne le challenger de la 36e Coupe de l’America à Auckland (Nouvelle-Zélande)

15 au 21 – Tennis: tournoi WTA de Melbourne

16-17 et 23-24 – Foot: 8e de finale aller de la Ligue des champions

22 au 7 mars – Ski nordique: Championnats du monde à Oberstdorf (Allemagne)

21 au 27 – Cyclisme: UAE Tour (Emirats arabes unis)

25 au 28 – Golf: WGC de Mexico à Mexico (Mexique)

27 – Cyclisme: Het Nieuwsblad

27 et 28 – Rugby: 3e journée du Tournoi des six nations avec Italie – Irlande, pays de Galles – Angleterre et France – Ecosse

27 et 28 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Bansko (slalom)

27 et 28 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Val di Fassa (descente + super-G)

MARS

4 au 7 – Biathlon: Coupe du monde de Nove Mesto (République tchèque)

5 au 7 – Athlétisme: Championnats d’Europe en salle à Torun (Pologne)

5 au 7 – Short-track: Championnats du monde à Dordrecht (Pays-Bas)

6 – Cyclisme: Strade Bianche

6 et 7 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Kvitfjell (descente + super-G)

6 et 7 – Ski alpin: Coupe du monde dames de Jasna (slalom géant + slalom)

6 au 21 – Voile: 36e Coupe de l’America à Auckland (Nouvelle-Zélande)

7 au 14 – Cyclisme: Paris-Nice

9-10 et 16-17 – Foot: 8e de finale retour de la Ligue des champions

10 au 13 – Ski-alpinisme: Pierra Menta à Arêches-Beaufort (France)

10 au 16 – Cyclisme: Tirenno-Adriatico

11 au 14 mars – Biathlon: Coupe du monde de Nove Mesto (République tchèque)

11 au 21 – Tennis: tournoi ATP/WTA d’Indian Wells (A CONFIRMER)

12 et 13 – Ski alpin: Coupe du monde dames d’Are (slalom)

12 au 14 – Handball: tournois de qualification olympique messieurs, dont

celui de la France à Montpellier

13 et 14 – Ski alpin: Coupe du monde messieurs de Kranjska Gora (slalom géant + slalom)

13 et 14 – Rugby: 4e journée du Tournoi des six nations avec Italie – pays

de Galles, Angleterre – France et Ecosse – Irlande

17 au 21 – Ski alpin: finales des Coupe du monde dames et messieurs à Lenzerheide

18 au 21 mars – Biathlon: Coupe du monde d’Holmenkollen (Norvège)

19 au 21 – Handball: tournois de qualification olympique dames

19 – Auto: début du Championnat du monde d’endurance (WEC) avec les 1000 miles de Sebring (Etats-Unis)

20 – Cyclisme: Milan-Sanremo

20 – 5e et dernière journée du Tournoi des six nations avec Ecosse – Italie, Irlande – Angleterre et France – pays de Galles

21 – Formule 1: début du Championnat du monde 2021 en Australie (Melbourne)

22 au 28 – Patinage artistique: Championnats du monde à Stockholm (Suède)

24 – Foot: France – Ukraine en qualifications pour le Mondial-2022

24 au 4 avril – Tennis: tournoi ATP/WTA de Miami (A CONFIRMER)

24 au 28 – Golf: WGC Dell Technologies Match Play à Austin (Texas)

24 au 31 – Foot: Championnats d’Europe Espoirs, phase de groupes en Slovénie et Hongrie

26 au 27 – MotoGP : début du Championnat du monde avec le Grand Prix du Qatar à Losail

28 – Cyclisme: Gand-Wevelgem

28 – MotoGP: début du Championnat du monde avec le Grand Prix du Qatar (Losail)

28 – Formule 1: Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)

28 – Foot: Kazakhstan – France en qualifications pour le Mondial-2022

31 – Cyclisme: A travers la Flandre

31 – Foot: Bosnie-Herzégovine – France en qualifications pour le Mondial-2022

AVRIL

4 – Cyclisme: Tour des Flandres

6-7 – Foot: quarts de finale aller de la Ligue des champions

8 au 11 – Golf: Masters, 1er tournoi du Grand Chelem de la saison 2020-2021 à Augusta (Etats-Unis)

11 – Cyclisme: Paris-Roubaix

11 – Formule 1: Grand Prix de Chine (Shanghai)

11 au 18 – Tennis: Masters 1000 de Monte-Carlo (A CONFIRMER)

13-14 – Foot: quarts de finale retour de la Ligue des champions

16 au 18 – Basket: Final 4 de l’Euroligue dames (lieu à préciser)

17 au 18 – Endurance motos (EWC): 24 Heures Motos au Mans (France)

17 – Foot: finale de la Coupe du roi à Séville

18 – Cyclisme: Amstel Gold Race

21 – Cyclisme: La Flèche wallonne

21 au 25 – Gymnastique artistique: Championnats d’Europe à Bâle (Suisse)

24 – Foot: finale de la Coupe de France au Stade de France

25 – Cyclisme: Liège-Bastogne-Liège

27-28 – Foot: demi-finales aller de la Ligue des champions

27 au 2 mai – Cyclisme: Tour de Romandie

MAI

1er – Volley: finale de la Ligue des champions dames et de la Ligue des champions messieurs à Berlin (Allemagne)

1-2 – Athlétisme: Mondiaux de relais à Chorzow (Pologne)

2 au 8 – Tennis: Masters 1000 de Madrid (A CONFIRMER)

4 – Basket: finale de l’Euroligue messieurs

4-5 – Foot: demi-finales retour de la Ligue des champions

6 au 15 – Basket: finale de la Ligue féminine (au meilleur des cinq rencontres)

9 au 15 – Tennis: Masters 1000 de Rome

8 au 16 – Surf : Championnats du monde ISA (qualificatifs pour les JO de Tokyo) à Salvador

8 au 30 – Cyclisme: Tour d’Italie

9 – Formule 1: Grand Prix d’Espagne (Barcelone)

9 – Athlétisme: meeting de Tokyo (Japon)

10 au 23 (reprogrammés) – Natation: championnats d’Europe en grand bassin à Budapest (Hongrie)

13 – Foot: finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin

15 – Foot: finale de la Coupe d’Angleterre à Wembley

16 – MotoGP: Grand Prix de France au Mans

16 au 18 – Aviron: régates finales de qualification olympique à Lucerne (Suisse)

19 – Athlétisme: meeting d’Ostrava (République tchèque)

19 – Foot: finale de la Coupe d’Italie à Rome

20 au 23 – Golf: PGA Championship, 2e tournoi de Grand Chelem de l’année à Kiawah Island (Caroline du Sud)

21 – Rugby: finale du Challenge européen

21 au 6 juin – Hockey sur glace: Championnats du monde au Belarus et en Lettonie

22 – Rugby: finale de la Coupe d’Europe

22 – Foot: 34e et dernière journée du Championnat d’Allemagne

22 – Handball: dernière journée de la Ligue féminine

22 – Basket: début des play-offs NBA (jusqu’à mi-juillet)

23 – Formule 1: Grand Prix de Monaco

23 – Foot: 38e et dernière journée de Ligue 1

23 – Foot: 38e et dernière journée du Championnat d’Italie

23 – Foot: 38e et dernière journée du Championnat d’Angleterre

23 – Foot: 38e et dernière journée du Championnat d’Espagne

23 – Formule 1: Grand Prix de Monaco

23 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Rabat (Maroc)

23 au 6 juin – Tennis: Roland-Garros (A CONFIRMER)

28 – Football: finale de la Ligue des champions à Saint-Petersbourg

28 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Doha (Qatar)

28 au 30 – Basket: Final 4 de l’Euroligue messieurs à Cologne (Allemagne)

29 au 30 – Handball: Final 4 de la Ligue des champions dames à Budapest (Hongrie)

30 – Indycar: 500 Miles d’Indianapolis (Etats-Unis)

30 au 6 juin – Cyclisme: Critérium du Dauphiné

31 au 6 juin – Foot: Championnats d’Europe Espoirs, phase finale en Slovénie et Hongrie

JUIN

4 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Rome (Italie)

4 – Handball: dernière journée du Championnat de France messieurs

5 – Athlétisme: meeting de Kingston (Jamaïque)

6 – Athlétisme: meeting de Hengelo (Pays-bas)

6 – Formule 1: Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou)

6 au 13 – Cyclisme: Tour de Suisse

10 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Oslo (Norvège)

11 juin au 11 juillet – Football: Euro-2020 dans douze villes d’Europe

11 juin au 11 juillet – Football: Copa America-2021 en Argentine et en Colombie

12 au 13 – Handball: Final 4 de la Ligue des champions messieurs à Cologne (Allemagne)

12 au 13 – Auto: Championnat du monde d’endurance (WEC): 24 Heures du Mans

13 – Formule 1: Grand Prix du Canada (Montréal)

13 au 20 – Natation: sélections américaines pour les JO de Tokyo à Omaha (Etats-Unis)

15 au 20 – Natation: Championnats de France en grand bassin à Chartres (qualif JO)

17 au 20 – Golf: US Open, 3e tournoi du Grand Chelem de l’année à Torrey

Pines (San Diego, Californie)

18 ou 19 ou 20 – Rugby: demi-finales du Top 14 (lieu à déterminer)

17 au 27 – Basket: championnat d’Europe dames en Espagne et en France

18 au 27 – Athlétisme: sélections américaines pour les JO de Tokyo à Eugene (Etats-Unis)

19 et 20 – Rugby à VII: tournois de qualification olympique

19 au 21 – Tir à l’arc: tournois de qualification olympique (par équipes et individuel) à Paris (stade Charléty)

23 au 27 – Volley: Final 6 de la Ligue des nations en Italie pour les messieurs, en Chine pour les dames

25 – Rugby: finale du Top 14 au Stade de France

26 juin au 18 juillet – Cyclisme: Tour de France

27 – Formule 1: Grand Prix de France au Castellet

28 juin au 11 juillet – Tennis: Wimbledon (A CONFIRMER)

30 – Athlétisme: meeting de Bydgoszcz (Pologne)

JUILLET

3 au 7 août – Rugby: tournée des Lions en Afrique du sud, dont trois

matches contre les Springboks (24 juillet à Johannesbourg, 31 juillet au Cap, 7 août à Johannesbourg)

4 – Formule 1: Grand Prix d’Autriche (Spielberg)

4 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Stockholm

8 – Basket: début de la finale NBA (jusqu’au 22 si elle se dispute en sept matches)

10 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Monaco

13 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Londres

15 au 18 – Golf PGA: British Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de

l’année au Royal Saint George à Sandwich (Angleterre)

18 – Formule 1: Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)

23 juillet au 8 août – Jeux olympiques à Tokyo

31 – Cyclisme: Classique San Sebastian

AOUT

1er – Formule 1: Grand Prix de Hongrie (Budapest)

5 au 8 – Golf: WGC St Jude Invitational à Memphis (Tennessee)

9 au 15 – Tennis: Masters 1000 de Toronto (A CONFIRMER)

9 au 15 – Cyclisme: Tour de Pologne

14 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Shanghai (Chine)

14 au 5 septembre – Cyclisme: Tour d’Espagne

15 au 21 – Tennis: Masters 1000 de Cincinnati (A CONFIRMER)

19 au 22 – Golf PGA: Northern Trust, 1er tournoi des playoffs de la FedEx

Cup à Jersey City (New Jersey)

19 août au 19 septembre – Volley: Championnats d’Europe messieurs en Pologne, République tchèque, Estonie et Finlande et dames en Serbie, Croatie, Bulgarie et Roumanie (dates à préciser)

21 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Eugene (Etats-Unis)

22 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 en Chine (lieu à déterminer)

22 – Cyclisme: Cyclassics à Hambourg

23 au 29 – Trail: Ultra-Trail du Mont-Blanc à Chamonix (France)

24 août au 5 septembre – Jeux paralympiques de Tokyo

26 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Lausanne (Suisse)

26 au 29 – Golf PGA: BMW Championship, 2e tournoi des play-offs de la FedEx

Cup à Owings Mills (Maryland)

28 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Paris (France)

29 – Cyclisme: Bretagne Classic

29 – Formule 1: Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

30 août au 12 septembre – Tennis: US Open (New-York) (A CONFIRMER)

30 au 5 septembre – Cyclisme: BinckBank Tour, en Belgique et aux Pays-Bas

SEPTEMBRE

1er – Foot: France – Bosnie-Herzégovine en qualifications pour le Mondial-2022

2 au 5 – Golf PGA: Tour Championshi, finale de la FedEx Cup à Atlanta (Etats-Unis)

3 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Bruxelles (Belgique)

4 – Foot: Ukraine – France en qualifications pour le Mondial-2022

5 – Formule 1: Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)

7 – Foot: France – Finlande en qualifications pour le Mondial-2022

8 au 9 – Athlétisme: meeting de la Ligue de diamant 2021 à Zurich (Suisse)

8 au 16 – Surf: finale du circuit pro mondial (lieu à confirmer)

10 – Cyclisme: Grand Prix de Québec

11 – Cyclisme: Grand Prix de Montréal

12 – Formule 1: Grand Prix d’Italie (Monza)

14 – Athlétisme: meeting de Zagreb (Croatie) 18 – Athlétisme: meeting de Nairobi (Kenya)

18 au 26 – Cyclisme: Championnats du monde sur route en Belgique

18 septembre au 16 octobre – Rugby: Coupe du monde féminine en Nouvelle-Zélande

24 au 26 – Golf: Ryder Cup à Whistling Straits (Etats-Unis)

26 – Formule 1: Grand Prix de Russie (Sotchi)

30 au 3 octobre – Saut d’obstacles: finale de la Coupe des Nations à Barcelone (Espagne)

OCTOBRE

3 – Formule 1: Grand Prix de Singapour (Marina Bay)

6 au 10 – Football: finale à quatre de la Ligue des Nations à Milan et Turin

9 – Cyclisme: Tour de Lombardie

10 – Formule 1: Grand Prix du Japon (Suzuka)

10 au 17 – Tennis: Masters 1000 de Shanghaï (A CONFIRMER)

13 au 17 – Cyclisme sur piste: Championnats du monde à Ashgabat (Turkménistan)

14 au 18 – Cyclisme: Tour de Guangxi (Chine)

18 au 24 – Gymnastique artistique: Championnats du monde à Kitakyushu (Japon)

23 octobre au 27 novembre – Rugby à XIII: Coupe du monde 2021 en Angleterre

24 – Voile: départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre au Havre (France)

24 – Formule 1: Grand Prix des Etats-Unis (Austin)

31 – Formule 1: Grand Prix du Mexique (Mexico)

NOVEMBRE

1er au 8 – Tennis: Masters 1000 de Paris (A CONFIRMER)

13 – Foot: France – Kazakhstan en qualifications pour le Mondial-2022

14 – MotoGP: fin du Championnat du monde avec le Grand Prix de Valence (Espagne)

14 – Formule 1: Grand Prix du Brésil (Sao Paulo)

14 au 21 – Tennis: finales ATP à Milan (A CONFIRMER)

16 – Foot: Ukraine – France en qualifications pour le Mondial-2022

18 au 21 – Auto: fin du Championnat du monde de rallye (WRC) avec le rallye du Japon

20 – Auto: fin du Championnat du monde d’endurance (WEC) avec Six heures de Bahrein

22 au 28 – Tennis: finales de la Coupe Davis

28 – Formule 1: Grand Prix d’Arabie Saoudite (Jeddah)

DECEMBRE

2 au 19 – Handball: Championnat du monde dames en Espagne

3 au 5 – Formule 1: fin du Championnat du monde avec le Grand Prix d’Abou Dhabi (Yas Marina)

NB: les calendriers des circuits ATP et WTA de tennis n’ont été dévoilés que pour les six premières semaines de l’année.