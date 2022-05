Vous enseignez du sport, en pratiquez, en parlez… Ce guide est fait pour vous. Vous recherchez des solutions et des moyens pratiques pour comprendre et progresser, « La préparation mentale du sportif », aux éditions Solar est fait pour vous.

Née d’une collaboration entre un ancien sportif de haut niveau et coach mental (Yves Riedrich) et d’un docteur en pharmacie et formateur d’entraineurs à la Fédération Française de badminton (Fédéric Dor), « La préparation mentale du sportif » est un guide pratique de psychologie qui s’adresse à tout ceux qui pratiquent, enseignent ou parlent de sport.

À entendre la plupart de ses acteurs, le sport se joue souvent au « mental ». Alors peut-on apprendre à être un vrai « guerrier » sur un terrain ? À ne jamais rien lâcher et savoir pourquoi surtout, à refuser l’échec et en même temps en accepter l’éventualité, avoir une très bonne image de soi-même et une confiance inaltérable qui ne peut vraiment exister qu’avec une très bonne estime de soi ? Ça marche comment la concentration ? La motivation ? La confiance ? Comment ne pas sortir mentalement d’une compétition à cause de cela ? Et ce n’est pas en disant « concentre-toi » ou « faut avoir confiance » que cela ira mieux si on ne sait pas comment cela fonctionne et comment faire pour revenir dans la compétition. Ce n’est pas non plus en hurlant « allez » au bord des terrains que tout va se mettre en place, cela se saurait. Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans « La préparation mentale du sportif » chez Solar éditions.