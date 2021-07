Les portes drapeaux de la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont désormais connus ! Les 4 noms des athlètes élus par le Comité ont été dévoilés sur France 2 à l’occasion du JT.

La judoka Clarisse Agbegnenou, quintuple championne du monde de judo, emmenera la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo le 23 juillet prochain. Elle sera accompagnée du gymnaste Samir Ait-Saïd, médaillé de bronze aux championnats du monde.

Sandrine Martinet, judoka double championne paralympique et Stéphane Houdet, tennisman handisport, lui aussi double médaillé olympique en double et médaillé d’argent en simple, seront eux porte-drapeaux de la délégation paralympique.

Douze candidats étaient en lice pour porter le drapeau français : Clarisse Agbegnenou (judo), Johanne Defay (surf), Sandrine Gruda (basket), Maïva Hamadouche (boxe), Kristina Mladenovic (tennis), Mélina Robert-Michon (athlétisme) et Charline Picon (planche à voile) – et cinq hommes – Samir Ait-Saïd (gymnastique), Maxime Beaumont (canoë-kayak), Renaud Lavillenie (athlétisme), Florent Manaudou (natation) et Astier Nicolas (équitation).