Alors que de nombreuses incertitudes entourent les conditions d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo décalés en 2021, les épreuves-tests reprendront au mois de mars.

Les tests olympiques reprendront en mars prochain. La majorité des épreuves, qui font office de répétition générale pour chaque sport, ont déjà eu lieu avant la prise de décision historique en mars dernier de décaler d’un an les JO, au moment où la pandémie se répandait sur la planète. Mais 18 d’entre elles doivent encore avoir lieu, du water-polo au cyclisme sur piste, y compris une répétition du marathon olympique qui a été déplacé de Tokyo à la ville de Sapporo, dans le nord du pays.

Un rôle important des tests, dont la plupart sont prévus entre avril et mai, sera d’évaluer les mesures mises en place dans le cadre du plan d’urgence lié au Covid-19, a déclaré Yasuo Mori, directeur exécutif adjoint du Bureau des opérations des Jeux. « Pour les grands tests de type compétition, des athlètes viendront au Japon de l’étranger, et (ces tests) se dérouleront probablement avec des spectateurs », a-t-il précisé.

Le patron du CIO Thomas Bach a assuré la semaine passée qu’il était « très, très confiant » dans le fait que les spectateurs puissent assister aux Jeux de Tokyo.

Le Japon a connu une épidémie de la Covid-19 relativement faible, avec un peu plus de 2.000 décès et 137.000 cas confirmés. Mais le pays est actuellement confronté à une troisième vague et il est trop tôt pour clamer que tout sera terminé d’ici le mois de mars.