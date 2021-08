La chaîne de télévision américaine NBC a publié ses résultats d’audience pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Audience TV en baisse, mais explosion sur Internet.

Les Jeux ont attiré sur NBC une audience moyenne de 15,1 millions de téléspectateurs. Une audience plutôt faible aux Etats-Unis, qui s’explique par le décalage horaire avec le Japon. Mais les Jeux ont été plébiscités sur internet, avec environ six milliards de minutes de streaming et 2,9 milliards d’impressions sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram du réseau NBC.

NBC a produit au total près de 120 milliards de minutes de contenus sur les Jeux qui ont été diffusés sur toutes ses plateformes (radio, télévision, câble, numérique), y compris sa nouvelle plate-forme de streaming Peacock, créée il y a deux ans.

En outre, 150 millions d’Américains ont regardé la cérémonie de clôture sur NBC, selon la chaîne.