A l’issue des Jeux olympiques de Tokyo, le président du CIO, Thomas Bach, a fait part de son « inquiétude » au regard des résultats décevants des Bleus à trois ans des JO de Paris, selon des propos rapportés dans un document interne de l’Agence nationale du sport (ANS).

La France a terminé 8e au tableau des médailles des JO de Tokyo avec 33 récompenses, assez loin de l’objectif affiché de 40 médailles, soit un bilan décevant et moins bon qu’à Rio quatre ans plus tôt où elle avait fini 7e avec 42 médailles. Lors de la réception des sportifs médaillés de Tokyo à l’Elysée le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron n’avait pas ménagé son auditoire en exhortant les sportifs à « faire beaucoup plus » pour les prochains JO à Paris en 2024. « Le bilan n’est pas tout à fait celui que nous attendions », avait lancé Emmanuel Macron, allant jusqu’à fixer l’objectif d’intégrer le top 5 mondial : « le succès des Jeux, ce sera le succès de nos sportifs car ça marche comme ça« .

Visiblement, ce point de vue est partagé par le patron du CIO, Thomas Bach, qui s’est permis d’en parler à Tokyo avec la délégation française. « A Tokyo, Thomas Bach a fait part de l’inquiétude du CIO au regard des résultats de la délégation française dans la perspective de Paris », peut-on lire dans des documents préparatoires au conseil d’administration de l’ANS qui doit se tenir jeudi. « Il affirme que les Jeux sont réussis quand les athlètes du pays-hôte réalisent de grandes performances », poursuit le texte.