Plusieurs sportifs se sont moqués lundi d’un tweet du ministre de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, qui a rendu hommage à l’EPS après les performances des sports collectifs français aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Vive le sport collectif ! Vive l’EPS (Education physique et sportive, NDLR) ! Le succès de nos équipes de France de BHV illustre la qualité de l’enseignement de ces sports à l’école. Saluons le travail des enseignants d’EPS et la bonne collaboration avec les fédérations » a-t-il écrit en référence aux résultats des Bleus en basket, handball et volley (3 médailles d’or, 1 d’argent, 1 de bronze).

Le pivot des Bleus du basket, Vincent Poirier, lui a répondu assez sèchement dimanche: « J’ai quand même rarement (fait) du basket à l’école, mais tranquille ». Lundi, il a commenté une photo du compte Twitter de l’Equipe de France sur laquelle il figure, posant avec sa médaille: « Et mercé (merci, NDLR) l’EPS hein ». Le handballeur Vincent Gérard, médaillé d’or samedi, y est lui aussi allé de son tweet : « Heureux de voir que l’EPS est considérée sur les réseaux sociaux. Parce que dans la réalité… Comme le reste de l’enseignement d’ailleurs, les moyens ne sont pas là… » Le rugbyman français Maxime Mermoz a alors répondu au portier tricolore, président du syndicat des joueurs professionnels de handball : « Une honte, ils ne font rien pour le sport et à l’école c’est comme la musique… histoire de dire on fait… aucun moyen ! Ce mec n’a pas honte ».

La nageuse Marie Wattel, sixième du 100 m papillon à Tokyo, s’est elle aussi fendue d’un tweet humoristique : « J’hésite à reprendre les cours d’EPS du coup pour Paris 2024. » Les Jeux Olympiques ont pris fin dimanche. La France, avec 33 médailles dont dix titres, se classe 8e au classement. Un résultat en baisse par rapport à Rio, où la délégation tricolore en avait accumulé 42 et pris la 7e place.