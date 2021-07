Les Français et Françaises seront encore nombreux ce mardi à Tokyo, comme la judokate Clarisse Agbegnenou ou la VTTiste Loana Lecomte qui feront leur entrée en lice dans ces Jeux Olympiques.

Badminton

6 h 20 : simple hommes, phase préliminaire : Brice Leverdez – Artem Pochtarov (UKR)

Basket

3 heures : femmes, groupe B : Japon – France

Basket 3×3

10 heures : femmes, poule préliminaire, 7e journée : France – Roumanie

Boxe

12 h 24 : 57-60 kg – femmes, 16es de finale : Maïva Hamadouche – Mira Potkonen (FIN)

Haltérophilie

8 h 50 : 59 kg – femmes : Dora Meiriama Tchakounte

Judo

6 h 20 : -63 kg – femmes, éliminatoire, 8es de finale : Clarisse Agbegnenou – à déterminer

Kayak

7 heures : femmes, demi-finale : Marie-Zélia Lafont

Natation

3 h 30 : 200 m nage libre, femmes, demi-finales : Charlotte Bonnet

4 h 35 : 200 m papillon, hommes, demi-finales : Léon Marchand

4 h 58 : 200 m 4 nages, femmes, demi-finales : Cyrielle Duhamel

12 h 16 : 100 m nage libre – hommes, série 7 : Mehdy Metella

12 h 18 : 100 m nage libre – hommes, série 8 : Maxime Grousset

12 h 42 : 200 m brasse – hommes, série 3 : Antoine Viquerat

12 h 54 : relais 4×200 m nage libre – hommes, série 1 : France

13 h 49 : 800 m nage libre – hommes, série 5 : David Aubry

Surf

0 h 36 : hommes, quarts de finale – série 2 : Michel Bourez – Gabriel Medina (BRE)

Taekwondo

5 h 30 : +67 kg femmes, 8es de finale : Briseida Acosta (MEX) – Althéa Laurin

Tennis

4 heures : simple hommes, 2e tour : Aslan Karatsev (RUS) – Jérémy Chardy et Ugo Humbert-Miomir Kecmanovic (SER)

Double hommes, 2e tour : Jérémy Chardy/Gaël Monfils – Jan-Lennard Struff/Alexander Zverev (ALL)

Simple femmes, 2e tour : Alizé Cornet/Fiona Ferro – Bethanie Mattek-Sands/Jessica Pegula

Tennis de table

13 h 49 : simple hommes, 3e tour : Fan Zhendong (CHN) – Emmanuel Lebesson

13 h 49 : simple hommes, 3e tour : Simon Gauzy – Jonathan Groth (DAN)

13 h 49 : simple femmes, 3e tour : Jeon Jihee (CDS) – Jianan Yuan

Triathlon

23 h 30 : femmes : Cassandre Beaugrand, Léonie Periault

Voile

5 h 05 : skiff femmes, 1re course : Lili Sebesi/Albane Dubois. 2e course à 5 h 15, 3e course dans la foulée

5 h 05 : dériveur solitaire femmes, 5e course : Marie Bolou, 6e course à 5 h 15

5 h 15 : dériveur solitaire hommes, 4e et 5e courses : Jean-Baptiste Bernaz. 6e course à 7 heures

7 h 50 : skiff hommes, 1re course : Lucas Rual/Emile Amoros. 2e course à 8 heures, 3e course à 8 h 50

VTT

8 heures : cross-country – femmes : Pauline Ferrand-Prévôt, Loana Lecomte.